Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»
США бьют по кошельку «Хезболлы»

Министерство финансов США объявило о введении новых санкций против финансовых деятелей ливанского движения «Хезболла» за отмывание средств из Ирана через лицензированные и нелицензированные пункты обмена валют, сообщает Al Arabiya.

По данным американского ведомства, с января Корпус стражей исламской революции (КСИР) перевел группировке «Хезболла» более $1 млрд, в основном через компании по обмену валюты.

В Минфине отметили, что эти средства используются для поддержки военизированных формирований движения, восстановления его инфраструктуры и противодействия попыткам ливанского правительства установить полный контроль над территорией страны.

«У Ливана есть шанс стать свободным, процветающим и безопасным, но это может произойти только в том случае, если «Хезболла» будет полностью разоружена и отрезана от финансирования и контроля Ирана», – подчеркнул заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Джон Херли.

