Какой будет погода в День Победы?

8 ноября в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Будет преобладать юго-западный ветер.
Температура воздуха ночью составит 10-14, днем 17-20 градусов тепла. Атмосферное давление составит 766 мм ртутного столба, относительная влажность - 70-80%.
В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможны кратковременные осадки. Местами возможен туман. Будет преобладать восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 8-13, днем 19-24, в горах ночью 0-5, днем 8-13 градусов тепла.