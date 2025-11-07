USD 1.7000
Пекин ответил Вашингтону на ядерный ультиматум

13:27 924

Официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что требование США о присоединении Китая к переговорам по контролю над ядерными вооружениями «неразумно и неосуществимо на данном этапе».

«Ядерный потенциал Китая несоизмерим с потенциалами США и России, и на данном этапе требовать от Китая присоединиться к переговорам по контролю над ядерными вооружениями несправедливо, неразумно и неосуществимо», – сказала она на брифинге.

Представитель МИД Китая подчеркнула, что Соединенные Штаты, обладающие крупнейшими в мире ядерными силами, должны добросовестно выполнять свои обязательства в сфере ядерного разоружения и предпринять конкретные шаги по сокращению своего арсенала, чтобы создать условия для всеобщего и полного ядерного разоружения.

Тем временем эксперты телеканала CNN на основе анализа спутниковых снимков, карт и находящихся в открытом доступе документов правительственных ведомств КНР пришли к выводу, что Китай за последние пять лет существенно нарастил площадь объектов, предназначенных для производства ракет.

В материале отмечается, что с 2020 года площадь более 60% из 136 объектов, связанных с производством различных типов ракет, увеличилась на 2 млн кв. м. Среди них – пекинский завод по производству баллистических ракет средней дальности «Дунфэн-26» (DF-26), оснащенных гиперзвуковым планирующим блоком.

Накануне президент США Дональд Трамп на встрече с лидерами пяти центральноазиатских республик в Белом доме выразил уверенность, что Россия, Китай и США способны достичь соглашения о сокращении ядерных вооружений. «Денуклеаризация – отличная вещь», – отметил он, добавив, что обсуждал этот вопрос с лидерами России и Китая.

По оценке Пентагона на 2024 год, ядерный арсенал КНР насчитывал более 600 боеголовок, и к 2030 году их число может достичь 1 тыс. В Минобороны США также указывали, что Китай располагает разнообразным арсеналом ядерного оружия, включая маломощные и межконтинентальные ракеты с зарядами большой мощности.

