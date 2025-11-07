Украинцы сообщили о поражении нефтеобъектов в Крыму

Силы специальных операций Украины заявили об ударах по логистическим объектам на территории Крыма, также опубликовав видео ударов.

Как утверждают в ведомстве, в результате ударов была поражена нефтебаза «Гвардейская» и уничтожен полностью загруженный топливом резервуар.

«Одновременно в том же районе были поражены два поезда с цистернами на сливо-наливной эстакаде. Вагоны находились под загрузкой нефтепродуктами, что привело к масштабным пожарам.

«Кроме того, беспилотники ССО атаковали несколько нефтебаз и складов горюче-смазочных материалов в Симферополе и его окрестностях, включая поселок Битумное», — говорится в сообщении.