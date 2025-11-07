USD 1.7000
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»

Украинцы сообщили о поражении нефтеобъектов в Крыму

видео
13:27

Силы специальных операций Украины заявили об ударах по логистическим объектам на территории Крыма, также опубликовав видео ударов.

Как утверждают в ведомстве, в результате ударов была поражена нефтебаза «Гвардейская» и уничтожен полностью загруженный топливом резервуар.

«Одновременно в том же районе были поражены два поезда с цистернами на сливо-наливной эстакаде. Вагоны находились под загрузкой нефтепродуктами, что привело к масштабным пожарам.

«Кроме того, беспилотники ССО атаковали несколько нефтебаз и складов горюче-смазочных материалов в Симферополе и его окрестностях, включая поселок Битумное», — говорится в сообщении.

МИД Азербайджана о суверенитете Армении
МИД Азербайджана о суверенитете Армении
14:57
Мадуро назвал условие своей отставки
Мадуро назвал условие своей отставки
14:47
Битва за Покровск близка к завершению?
Битва за Покровск близка к завершению?
12:05
А семью народного поэта за что?
А семью народного поэта за что?
6 ноября 2025, 21:14
Минэкономики назвало «незначительным» подоходный налог
Минэкономики назвало «незначительным» подоходный налог
14:22
Демократы возвращают позиции
Демократы возвращают позиции
14:09
Министр обороны Словакии на переговорах с Ильхамом Алиевым
Министр обороны Словакии на переговорах с Ильхамом Алиевым
13:55
Сахиба Гафарова выступила на Саммите лидеров COP30
Сахиба Гафарова выступила на Саммите лидеров COP30
11:34
Украинцы сообщили о поражении нефтеобъектов в Крыму
Украинцы сообщили о поражении нефтеобъектов в Крыму
13:27
И пошли грузы из Азербайджана в Армению…
И пошли грузы из Азербайджана в Армению…
08:54
Беларусь взяла под контроль небо над Литвой?
Беларусь взяла под контроль небо над Литвой?
6 ноября 2025, 20:13

