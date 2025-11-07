Россияне на военных переговорах с КНДР

Министр обороны КНДР Но Гван Чхоль принял в Пхеньяне делегацию военно-политического управления Вооруженных сил России во главе с заместителем министра обороны Виктором Горемыкиным, передает ЦТАК (Центральное телеграфное агентство Кореи – ред.).
В сообщении агентства говорится, что переговоры прошли 6 ноября «в дружественной обстановке». В них приняли участие замначальника главного политического управления Корейской народной армии Пак Ён Иль, замглавы МИД Северной Кореи Ким Чон Гю и посол России Александр Мацегора.
Днем ранее, 5 ноября, Горемыкин и другие члены российской делегации встретились с представителями главного политического бюро армии КНДР. Они обсудили «вопросы укрепления сотрудничества, обменов и координации между военными и политическими ведомствами в соответствии с расширением и углублением двусторонних отношений под стратегическим руководством глав государств двух стран», - сообщает ЦТАК.