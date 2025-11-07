USD 1.7000
EUR 1.9612
RUB 2.0928
Подписаться на уведомления
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»
Новость дня
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»

Россияне на военных переговорах с КНДР

13:33 545

Министр обороны КНДР Но Гван Чхоль принял в Пхеньяне делегацию военно-политического управления Вооруженных сил России во главе с заместителем министра обороны Виктором Горемыкиным, передает ЦТАК (Центральное телеграфное агентство Кореи – ред.).

В сообщении агентства говорится, что переговоры прошли 6 ноября «в дружественной обстановке». В них приняли участие замначальника главного политического управления Корейской народной армии Пак Ён Иль, замглавы МИД Северной Кореи Ким Чон Гю и посол России Александр Мацегора.

Днем ранее, 5 ноября, Горемыкин и другие члены российской делегации встретились с представителями главного политического бюро армии КНДР. Они обсудили «вопросы укрепления сотрудничества, обменов и координации между военными и политическими ведомствами в соответствии с расширением и углублением двусторонних отношений под стратегическим руководством глав государств двух стран», - сообщает ЦТАК.

МИД Азербайджана о суверенитете Армении
МИД Азербайджана о суверенитете Армении
14:57 78
Мадуро назвал условие своей отставки
Мадуро назвал условие своей отставки
14:47 315
Битва за Покровск близка к завершению?
Битва за Покровск близка к завершению? обновлено 12:05
12:05 4752
А семью народного поэта за что?
А семью народного поэта за что? наши беды; все еще актуально
6 ноября 2025, 21:14 7663
Минэкономики назвало «незначительным» подоходный налог
Минэкономики назвало «незначительным» подоходный налог
14:22 832
Демократы возвращают позиции
Демократы возвращают позиции
14:09 659
Министр обороны Словакии на переговорах с Ильхамом Алиевым
Министр обороны Словакии на переговорах с Ильхамом Алиевым фото
13:55 481
Сахиба Гафарова выступила на Саммите лидеров COP30
Сахиба Гафарова выступила на Саммите лидеров COP30
11:34 1095
Украинцы сообщили о поражении нефтеобъектов в Крыму
Украинцы сообщили о поражении нефтеобъектов в Крыму видео
13:27 982
И пошли грузы из Азербайджана в Армению…
И пошли грузы из Азербайджана в Армению… наш комментарий
08:54 4434
Беларусь взяла под контроль небо над Литвой?
Беларусь взяла под контроль небо над Литвой? разбираем с Вадимом Можейко; все еще актуально
6 ноября 2025, 20:13 4008

ЭТО ВАЖНО

МИД Азербайджана о суверенитете Армении
МИД Азербайджана о суверенитете Армении
14:57 78
Мадуро назвал условие своей отставки
Мадуро назвал условие своей отставки
14:47 315
Битва за Покровск близка к завершению?
Битва за Покровск близка к завершению? обновлено 12:05
12:05 4752
А семью народного поэта за что?
А семью народного поэта за что? наши беды; все еще актуально
6 ноября 2025, 21:14 7663
Минэкономики назвало «незначительным» подоходный налог
Минэкономики назвало «незначительным» подоходный налог
14:22 832
Демократы возвращают позиции
Демократы возвращают позиции
14:09 659
Министр обороны Словакии на переговорах с Ильхамом Алиевым
Министр обороны Словакии на переговорах с Ильхамом Алиевым фото
13:55 481
Сахиба Гафарова выступила на Саммите лидеров COP30
Сахиба Гафарова выступила на Саммите лидеров COP30
11:34 1095
Украинцы сообщили о поражении нефтеобъектов в Крыму
Украинцы сообщили о поражении нефтеобъектов в Крыму видео
13:27 982
И пошли грузы из Азербайджана в Армению…
И пошли грузы из Азербайджана в Армению… наш комментарий
08:54 4434
Беларусь взяла под контроль небо над Литвой?
Беларусь взяла под контроль небо над Литвой? разбираем с Вадимом Можейко; все еще актуально
6 ноября 2025, 20:13 4008
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться