Япония опасается провокаций КНДР

КНДР запустила по меньшей мере одну неопознанную баллистическую ракету в сторону Японского моря. Об этом сообщил Объединенный комитет начальников военных штабов Южной Кореи, передает Yonhap.

Комитет не предоставил дополнительных деталей, зафиксировав сам пуск. Позже японская газета Yomiuri со ссылкой на правительство страны сообщила, что ракета уже упала.

Реакция Токио на запуск северокорейцами очередной баллистической ракеты последовала немедленно.

Правительство Японии выразило решительный протест Северной Корее в связи с запуском баллистической ракеты в сторону Японского моря. Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный секретарь Кабинета министров Японии Минору Кихара, сообщает японское агентство Minyu-net.

«Мы считаем, что существует вероятность того, что Северная Корея продолжит совершать дальнейшие провокационные действия, такие как запуски различных ракет, запуски спутников и проведение ядерных испытаний», — сказал Кихара на пресс-конференции.

Напомним, в предыдущий раз КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря 22 октября — за неделю до саммита АТЭС в Южной Корее.

Ранее Северная Корея осуществила запуск межконтинентальной баллистической ракеты в октябре 2024 года в рамках испытаний, которые лидер КНДР Ким Чен Ын назвал «ответом врагам». В Минобороны Японии тогда указали, что высота полета ракеты стала рекордной.