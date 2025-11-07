USD 1.7000
EUR 1.9612
RUB 2.0928
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»

Япония опасается провокаций КНДР

13:49 280

КНДР запустила по меньшей мере одну неопознанную баллистическую ракету в сторону Японского моря. Об этом сообщил Объединенный комитет начальников военных штабов Южной Кореи, передает Yonhap.

Комитет не предоставил дополнительных деталей, зафиксировав сам пуск. Позже японская газета Yomiuri со ссылкой на правительство страны сообщила, что ракета уже упала.

Реакция Токио на запуск северокорейцами очередной баллистической ракеты последовала немедленно.

Правительство Японии выразило решительный протест Северной Корее в связи с запуском баллистической ракеты в сторону Японского моря. Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный секретарь Кабинета министров Японии Минору Кихара, сообщает японское агентство Minyu-net.

«Мы считаем, что существует вероятность того, что Северная Корея продолжит совершать дальнейшие провокационные действия, такие как запуски различных ракет, запуски спутников и проведение ядерных испытаний», — сказал Кихара на пресс-конференции.

Напомним, в предыдущий раз КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря 22 октября — за неделю до саммита АТЭС в Южной Корее.

Ранее Северная Корея осуществила запуск межконтинентальной баллистической ракеты в октябре 2024 года в рамках испытаний, которые лидер КНДР Ким Чен Ын назвал «ответом врагам». В Минобороны Японии тогда указали, что высота полета ракеты стала рекордной.

МИД Азербайджана о суверенитете Армении
МИД Азербайджана о суверенитете Армении
14:57 82
Мадуро назвал условие своей отставки
Мадуро назвал условие своей отставки
14:47 319
Битва за Покровск близка к завершению?
Битва за Покровск близка к завершению? обновлено 12:05
12:05 4753
А семью народного поэта за что?
А семью народного поэта за что? наши беды; все еще актуально
6 ноября 2025, 21:14 7663
Минэкономики назвало «незначительным» подоходный налог
Минэкономики назвало «незначительным» подоходный налог
14:22 832
Демократы возвращают позиции
Демократы возвращают позиции
14:09 660
Министр обороны Словакии на переговорах с Ильхамом Алиевым
Министр обороны Словакии на переговорах с Ильхамом Алиевым фото
13:55 481
Сахиба Гафарова выступила на Саммите лидеров COP30
Сахиба Гафарова выступила на Саммите лидеров COP30
11:34 1096
Украинцы сообщили о поражении нефтеобъектов в Крыму
Украинцы сообщили о поражении нефтеобъектов в Крыму видео
13:27 983
И пошли грузы из Азербайджана в Армению…
И пошли грузы из Азербайджана в Армению… наш комментарий
08:54 4434
Беларусь взяла под контроль небо над Литвой?
Беларусь взяла под контроль небо над Литвой? разбираем с Вадимом Можейко; все еще актуально
6 ноября 2025, 20:13 4008

