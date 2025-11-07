Задержан экс-министр экономики Армении

Задержан бывший министр экономики Ваан Керобян. Об этом армянской службе «Радио Свобода» сообщил его брат Аветик Керобян.

По словам Аветика, в доме его брата был проведен обыск.

В начале 2024 года против Керобяна и ряда сотрудников Министерства экономики были возбуждены уголовные дела. Их обвиняли в хищении средств при реализации программы развития интенсивных садов, а также в создании препятствий для компаний, участвующих в тендерах.

Керобян провел несколько месяцев под домашним арестом, но был освобожден в июне 2024 года.