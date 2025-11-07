Демократы возвращают позиции

По сообщению BBC, накануне стало известно, что демократы одержали уверенные победы по всей стране. Округа, в которых голоса избирателей год назад сместились вправо, в этом году снова изменили направление. По данным экзитполов, демократам удалось улучшить свои показатели даже среди избирателей, не имеющих высшего образования.

4 ноября в Соединенных Штатах на первых с момента избрания Дональда Трампа президентом страны больших выборах демократы одержали ряд побед. В частности, ранее сообщалось о победе Зохрана Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка и кандидатов от Демократической партии, которые с большим отрывом выиграли губернаторские выборы в Нью-Джерси и Вирджинии.

В Вирджинии, где результаты промежуточных выборов традиционно считаются барометром перед промежуточными и президентскими выборами, демократы забрали у республиканцев 13 мест в Палате делегатов, тем самым обеспечив себе самое многочисленное большинство за почти 40 лет. На губернаторских выборах победу одержала демократка Эбигейл Спанбергер, бывшая конгрессвумен и сотрудница ЦРУ. Она стала первой женщиной, возглавившей этот штат. Как пишет Politico, Спанбергер набрала больше всего голосов в пригородах и отдаленных районах штата. Именно эти районы когда-то были оплотом сопротивления демократов Дональду Трампу, но начали смещаться в сторону Республиканской партии при Джо Байдене.

Место вице-губернатора получила ее коллега-демократ Газала Хашми, став при этом первой мусульманкой, победившей на выборах на уровне штата в истории Америки. Демократ Джей Джонс победил в гонке за пост генпрокурора, несмотря на скандал на финальном этапе его кампании после того, как СМИ опубликовали агрессивные смс-сообщения политика.

В Калифорнии избиратели одобрили поправку к конституции штата, которая позволяет изменить границы округов и вводит новую карту, способную помочь демократам получить пять дополнительных мест в Палате представителей США на выборах 2026 года. Голосование за эту поправку стало ответом Калифорнии штату Техас, который летом уже изменил границы своих округов, надеясь получить пять дополнительных мест в Вашингтоне.

В Пенсильвании избиратели проголосовали за сохранение полномочий трех судей Верховного суда штата, избранных от Демократической партии. Кроме того, демократы одержали победу на дополнительных выборах в Апелляционный и Административный суды. В округе Пенсильвании Бакс, где год назад с минимальным перевесом победил Трамп, демократы выиграли все ключевые выборы, впервые избрали окружным прокурором демократа и сместили действующего шерифа-республиканца.

Впервые за последние 50 лет демократы получили контроль над законодательным собранием округа Онондага, в который входит город Сиракьюз, штат Нью-Йорк. А в Шарлотте, Северная Каролина, впервые с 1999 года одно из мест в городском совете перешло от республиканцев к демократам. Впервые за почти двадцать лет демократы одержали победу на уровне штата в Джорджии: два их кандидата выиграли выборы в Комиссию по общественным услугам, отобрав места у республиканцев.