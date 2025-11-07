В Азербайджане блогеров поймали на рекламе онлайн-казино

Правоохранители в Азербайджане задержали 17 человек за распространение в соцсетях запрещенной рекламы онлайн-казино и букмекерских игр. Об этом говорится в сообщении МВД республики.

Мероприятия были проведены Главным управлением по борьбе с киберпреступностью МВД и Государственным агентством по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при президенте Азербайджана. В ходе совместных действий установлено, что ряд блогеров на платформах Instagram, TikTok и других соцсетях распространяли запрещенную рекламу онлайн-казино и букмекерских игр.

В результате 17 человек, занимавшихся продвижением такого контента, были выявлены и доставлены в Главное управление МВД. В отношении задержанных приняты меры в соответствии с законодательством.

В ведомстве подчеркнули, что реклама и распространение информации о нелегальных азартных играх является нарушением закона и влечет серьезную ответственность.