Азербайджан усиливает фискальную дисциплину

Азербайджан в ближайшие годы продолжит меры по повышению фискальной устойчивости государственного бюджета. Об этом заявил министр финансов Сахиль Бабаев на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса, где обсуждался проект бюджета на 2026 год.

Министр подчеркнул, что одним из ключевых направлений бюджетной политики является укрепление обороноспособности и обеспечение национальной безопасности.

«Обеспечение безопасности страны и благосостояния граждан — приоритеты бюджетной политики. В бюджете предусмотрены все необходимые меры для финансирования социальных программ и развития инфраструктуры», — отметил Бабаев.

По словам главы ведомства, проект бюджета на 2026 год в полном объеме учитывает ресурсы для реализации ключевых задач — развития экономики, привлечения устойчивых инвестиций и поддержки частного сектора. Среди базовых принципов остаются снижение зависимости от нефтяных доходов и защита валютных резервов.

Министр сообщил, что доля ненефтяного сектора в доходах бюджета продолжает расти, а трансферты из Государственного нефтяного фонда в 2026 году сократятся примерно на $1 млрд по сравнению с предыдущим годом.

«Это наглядный показатель повышения фискальной устойчивости бюджета. Мы уверены, что в последующие годы этот тренд будет продолжен», — сказал Бабаев.

Он отметил, что треть функциональной структуры расходов госбюджета — 4 из 12 разделов — уже подготовлены на основе механизма, ориентированного на результат.

«В сфере управления государственными финансами реформы будут продолжены. Последовательно ведется работа по внедрению среднесрочных бюджетных рамок и бюджетирования, ориентированного на результат», — подчеркнул министр.

По его словам, в среднесрочной перспективе этот подход планируется внедрить еще в четырех разделах. К 2029 году значительная часть бюджета будет прогнозироваться на основе программной классификации.

Кроме того, расширяется охват казначейского надзора: за 9 месяцев текущего года 99% всех бюджетных расходов были реализованы под полным казначейским контролем.

Министр также отметил, что сверхплановые налоговые поступления в регионах Азербайджана способствуют покрытию местных расходов.

«Ежегодно 50% средств, собранных сверх установленного плана, включаются в расходную часть бюджета соответствующего города или района. Эти средства направляются на социальную защиту и поддержку малообеспеченных семей. В бюджете на следующий год по этому направлению предусмотрено 100 млн манатов. Наши регионы активно используют данный механизм и продолжат применять его и в следующем году», — добавил Бабаев.