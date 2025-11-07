Минэкономики назвало «незначительным» подоходный налог

Речь об отмене налоговых льгот в Азербайджане не идет. Об этом заявил заместитель министра экономики Саиб Алекперов на сегодняшнем совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству, обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, правам человека и региональным вопросам.

По его словам, «во всем мире, в том числе в Азербайджане, налоговые льготы устанавливаются на определенный срок»: «В Азербайджане льгота по подоходному налогу была определена на 7 лет. Этот срок истек. Вместо нее вводится новый вид налоговой льготы. Так, люди, получающие заработную плату до 2500 манатов, должны были платить 14% подоходного налога.

Но с будущего года эта ставка составит 3%. В стране достаточно много людей, получающих зарплату до 2500 манатов. Поэтому 3% — это незначительная величина. В связи с этим необходимо расширить работу по информированию в данном направлении».