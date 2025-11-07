USD 1.7000
EUR 1.9612
RUB 2.0928
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»

Минэкономики назвало «незначительным» подоходный налог

14:22 844

Речь об отмене налоговых льгот в Азербайджане не идет. Об этом заявил заместитель министра экономики Саиб Алекперов на сегодняшнем совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству, обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, правам человека и региональным вопросам.

По его словам, «во всем мире, в том числе в Азербайджане, налоговые льготы устанавливаются на определенный срок»: «В Азербайджане льгота по подоходному налогу была определена на 7 лет. Этот срок истек. Вместо нее вводится новый вид налоговой льготы. Так, люди, получающие заработную плату до 2500 манатов, должны были платить 14% подоходного налога.

Но с будущего года эта ставка составит 3%. В стране достаточно много людей, получающих зарплату до 2500 манатов. Поэтому 3% — это незначительная величина. В связи с этим необходимо расширить работу по информированию в данном направлении».

МИД Азербайджана о суверенитете Армении
МИД Азербайджана о суверенитете Армении
14:57 108
Мадуро назвал условие своей отставки
Мадуро назвал условие своей отставки
14:47 336
Битва за Покровск близка к завершению?
Битва за Покровск близка к завершению? обновлено 12:05
12:05 4759
А семью народного поэта за что?
А семью народного поэта за что? наши беды; все еще актуально
6 ноября 2025, 21:14 7667
Минэкономики назвало «незначительным» подоходный налог
Минэкономики назвало «незначительным» подоходный налог
14:22 845
Демократы возвращают позиции
Демократы возвращают позиции
14:09 664
Министр обороны Словакии на переговорах с Ильхамом Алиевым
Министр обороны Словакии на переговорах с Ильхамом Алиевым фото
13:55 485
Сахиба Гафарова выступила на Саммите лидеров COP30
Сахиба Гафарова выступила на Саммите лидеров COP30
11:34 1096
Украинцы сообщили о поражении нефтеобъектов в Крыму
Украинцы сообщили о поражении нефтеобъектов в Крыму видео
13:27 989
И пошли грузы из Азербайджана в Армению…
И пошли грузы из Азербайджана в Армению… наш комментарий
08:54 4436
Беларусь взяла под контроль небо над Литвой?
Беларусь взяла под контроль небо над Литвой? разбираем с Вадимом Можейко; все еще актуально
6 ноября 2025, 20:13 4010

