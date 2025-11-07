USD 1.7000
EUR 1.9612
RUB 2.0928
Подписаться на уведомления
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»
Новость дня
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»

AKAF проведет мероприятие к Дню Победы

ФОТО
14:44 123

Федерация каноэ и гребли на байдарках Азербайджана (AKAF) проведет мероприятие в здании федерации 9 ноября 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба федерации.

Вначале будет отмечаться первая годовщина со дня подписания меморандума с крупнейшим в Китае поставщиком услуг в области водных видов спорта Deep Dive, который был подписан в ходе акции Təmiz suda avar çək («Греби в чистой воде»), которая прошла в прошлом году в Баку в преддверии 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Отметим, что основной целью сотрудничества с организацией, управляющей 22 центрами водных видов спорта в 13 городах Китая, является популяризация гребного спорта в Азербайджане и Китае, поддержка здорового образа жизни, сохранение чистыми водоемов и окружающей среды.

Представители Международной федерации гребного спорта отправятся из Баку в Бразилию в связи с мероприятием COP-30. Акция Təmiz suda avar çək, организованная в Баку, будет продолжена в Бразилии.

Позже будет предоставлена информация о результатах, достигнутых азербайджанскими гребцами на международных регатах, организованных в Азербайджане и за рубежом в 2025 году. После пресс-конференции команды из Баку и Мингячевира представят показательные выступления на Каспийском море.

МИД Азербайджана о суверенитете Армении
МИД Азербайджана о суверенитете Армении
14:57 111
Мадуро назвал условие своей отставки
Мадуро назвал условие своей отставки
14:47 336
Битва за Покровск близка к завершению?
Битва за Покровск близка к завершению? обновлено 12:05
12:05 4760
А семью народного поэта за что?
А семью народного поэта за что? наши беды; все еще актуально
6 ноября 2025, 21:14 7667
Минэкономики назвало «незначительным» подоходный налог
Минэкономики назвало «незначительным» подоходный налог
14:22 846
Демократы возвращают позиции
Демократы возвращают позиции
14:09 665
Министр обороны Словакии на переговорах с Ильхамом Алиевым
Министр обороны Словакии на переговорах с Ильхамом Алиевым фото
13:55 486
Сахиба Гафарова выступила на Саммите лидеров COP30
Сахиба Гафарова выступила на Саммите лидеров COP30
11:34 1096
Украинцы сообщили о поражении нефтеобъектов в Крыму
Украинцы сообщили о поражении нефтеобъектов в Крыму видео
13:27 989
И пошли грузы из Азербайджана в Армению…
И пошли грузы из Азербайджана в Армению… наш комментарий
08:54 4437
Беларусь взяла под контроль небо над Литвой?
Беларусь взяла под контроль небо над Литвой? разбираем с Вадимом Можейко; все еще актуально
6 ноября 2025, 20:13 4010

ЭТО ВАЖНО

МИД Азербайджана о суверенитете Армении
МИД Азербайджана о суверенитете Армении
14:57 111
Мадуро назвал условие своей отставки
Мадуро назвал условие своей отставки
14:47 336
Битва за Покровск близка к завершению?
Битва за Покровск близка к завершению? обновлено 12:05
12:05 4760
А семью народного поэта за что?
А семью народного поэта за что? наши беды; все еще актуально
6 ноября 2025, 21:14 7667
Минэкономики назвало «незначительным» подоходный налог
Минэкономики назвало «незначительным» подоходный налог
14:22 846
Демократы возвращают позиции
Демократы возвращают позиции
14:09 665
Министр обороны Словакии на переговорах с Ильхамом Алиевым
Министр обороны Словакии на переговорах с Ильхамом Алиевым фото
13:55 486
Сахиба Гафарова выступила на Саммите лидеров COP30
Сахиба Гафарова выступила на Саммите лидеров COP30
11:34 1096
Украинцы сообщили о поражении нефтеобъектов в Крыму
Украинцы сообщили о поражении нефтеобъектов в Крыму видео
13:27 989
И пошли грузы из Азербайджана в Армению…
И пошли грузы из Азербайджана в Армению… наш комментарий
08:54 4437
Беларусь взяла под контроль небо над Литвой?
Беларусь взяла под контроль небо над Литвой? разбираем с Вадимом Можейко; все еще актуально
6 ноября 2025, 20:13 4010
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться