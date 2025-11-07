AKAF проведет мероприятие к Дню Победы

Федерация каноэ и гребли на байдарках Азербайджана (AKAF) проведет мероприятие в здании федерации 9 ноября 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба федерации.

Вначале будет отмечаться первая годовщина со дня подписания меморандума с крупнейшим в Китае поставщиком услуг в области водных видов спорта Deep Dive, который был подписан в ходе акции Təmiz suda avar çək («Греби в чистой воде»), которая прошла в прошлом году в Баку в преддверии 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Отметим, что основной целью сотрудничества с организацией, управляющей 22 центрами водных видов спорта в 13 городах Китая, является популяризация гребного спорта в Азербайджане и Китае, поддержка здорового образа жизни, сохранение чистыми водоемов и окружающей среды.