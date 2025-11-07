USD 1.7000
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»

Мадуро назвал условие своей отставки

14:47 336

Президент Венесуэлы Николас Мадуро готов уйти в отставку в обмен на амнистию и обеспечение со стороны США комфортной ссылки. Об этом сообщает издание The Atlantic со ссылкой на источники.

«Мадуро готов рассмотреть управляемую отставку, если США предоставят амнистию ему и его ближайшим соратникам, отменят свои награды за его поимку и создадут условия для комфортной жизни», — отмечает издание.

Ранее сообщалось, что администрация США рассматривает три возможных сценария проведения военной операции против Венесуэлы с целью смещения президента Николаса Мадуро. По сведениям The New York Times, первый вариант предусматривает нанесение авиаударов по военным объектам республики для ослабления позиций Мадуро в вооруженных силах. Второй, как утверждает газета, предполагает использование подразделений спецназа ВМС США для захвата или ликвидации венесуэльского лидера. Согласно третьему сценарию, американские силы могут быть направлены в Венесуэлу для установления контроля над аэропортами, нефтяными месторождениями и рядом других объектов инфраструктуры.

МИД Азербайджана о суверенитете Армении
МИД Азербайджана о суверенитете Армении
14:57 111
Мадуро назвал условие своей отставки
Мадуро назвал условие своей отставки
14:47 337
Битва за Покровск близка к завершению?
Битва за Покровск близка к завершению? обновлено 12:05
12:05 4760
А семью народного поэта за что?
А семью народного поэта за что? наши беды; все еще актуально
6 ноября 2025, 21:14 7667
Минэкономики назвало «незначительным» подоходный налог
Минэкономики назвало «незначительным» подоходный налог
14:22 846
Демократы возвращают позиции
Демократы возвращают позиции
14:09 665
Министр обороны Словакии на переговорах с Ильхамом Алиевым
Министр обороны Словакии на переговорах с Ильхамом Алиевым фото
13:55 486
Сахиба Гафарова выступила на Саммите лидеров COP30
Сахиба Гафарова выступила на Саммите лидеров COP30
11:34 1096
Украинцы сообщили о поражении нефтеобъектов в Крыму
Украинцы сообщили о поражении нефтеобъектов в Крыму видео
13:27 989
И пошли грузы из Азербайджана в Армению…
И пошли грузы из Азербайджана в Армению… наш комментарий
08:54 4437
Беларусь взяла под контроль небо над Литвой?
Беларусь взяла под контроль небо над Литвой? разбираем с Вадимом Можейко; все еще актуально
6 ноября 2025, 20:13 4010

