Мадуро назвал условие своей отставки

Президент Венесуэлы Николас Мадуро готов уйти в отставку в обмен на амнистию и обеспечение со стороны США комфортной ссылки. Об этом сообщает издание The Atlantic со ссылкой на источники.

«Мадуро готов рассмотреть управляемую отставку, если США предоставят амнистию ему и его ближайшим соратникам, отменят свои награды за его поимку и создадут условия для комфортной жизни», — отмечает издание.

Ранее сообщалось, что администрация США рассматривает три возможных сценария проведения военной операции против Венесуэлы с целью смещения президента Николаса Мадуро. По сведениям The New York Times, первый вариант предусматривает нанесение авиаударов по военным объектам республики для ослабления позиций Мадуро в вооруженных силах. Второй, как утверждает газета, предполагает использование подразделений спецназа ВМС США для захвата или ликвидации венесуэльского лидера. Согласно третьему сценарию, американские силы могут быть направлены в Венесуэлу для установления контроля над аэропортами, нефтяными месторождениями и рядом других объектов инфраструктуры.