Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»
Что Азербайджан ждал от России?

заявление МИД Азербайджана
15:42 3520

Азербайджано-российские отношения «строятся на принципах добрососедства, равноправного диалога, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела друг друга». Об этом заявил руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

«Известно, что длившееся почти год напряжение в отношениях было вызвано тем, что самолет AZAL сбили, а также последовавшими (за этим) действиями России. Мы неоднократно подчеркивали, что ждем полного и прозрачного расследования трагедии, установления и привлечения виновных к ответственности, выплаты компенсаций пострадавшим. Эти шаги важны для устранения негативного фона в двусторонних отношениях», - сказал он.

Гаджизаде подчеркнул, что встреча президентов Азербайджана Ильхама Алиева и РФ Владимира Путина 10 октября в Душанбе на саммите СНГ, заявления российской стороны, признание того, что самолет был сбит по ошибке ВС РФ, и принесенные извинения - значимый шаг на пути нормализации отношений.

Представитель МИД также прокомментировал ситуацию с арестованными в России представителями азербайджанской диаспоры.

«Для защиты прав членов азербайджанской диаспоры в России МИД, посольство и генеральные консульства нашей страны постоянно предпринимают системные и последовательные меры. Всем арестованным гражданам оказывается правовая помощь и консульская поддержка в рамках законодательства», - сказал он.

Напомним, 25 декабря 2024 года самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 62 пассажира, среди которых 37 граждан Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана и 3 - Кыргызстана, а также 5 членов экипажа. В результате аварии погибли 38 человек, выжили 29 человек, включая троих детей.

По предварительным данным, самолет потерпел крушение в результате физического и технического внешнего вмешательства, произошедшего в воздушном пространстве России над Грозным.

