Бывший эксперт Минюста ответит перед судом

Уголовное дело в отношении бывшего специалиста отдела экономической экспертизы Центра судебной экспертизы Министерства юстиции, обвиняемого в даче заключения за взятку, направлено в суд.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Генеральной прокуратуры, завершено расследование уголовного дела, возбужденного Главным управлением по борьбе с коррупцией при генпрокуроре на основании поступивших из Центра судебной экспертизы Министерства юстиции материалов в отношении незаконных действий бывшего ведущего эксперта отдела экономической экспертизы этого центра Руфата Султанова.

В ходе предварительного следствия были выявлены обоснованные подозрения в том, что Руфат Султанов в период работы на вышеуказанной должности, вступив в преступный сговор с Джавадом Наримановым и Эльвином Рамазановым, в обмен на исполнение постановления судебно-бухгалтерской экспертизы, назначенной по расследуемому органами внутренних дел уголовному делу в пользу гражданина Акифа Меликова, а также в обмен на выдачу соответствующего заключения потребовал 25 тыс. манатов в качестве взятки и получил от последнего 20 тыс. манатов. Кроме того, Эльвин Рамазанов и Джавад Нариманов дополнительно путем мошенничества завладели у Акифа Меликова 40 тыс. манатов.

На основании собранных доказательств Руфату Султанову предъявлено обвинение по статьям 311.3.3 (получение взятки в крупном размере), Эльвину Рамазанову и Джаваду Нариманову – по статьям 178.2.1, 178.2.4 (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением крупного ущерба) и 32.5, 311.3.3 (пособничество в получении взятки в крупном размере) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. Решением суда на основании ходатайства следственного органа и представления прокурора, осуществляющего процессуальное руководство предварительным расследованием, в отношении них избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Бакинский суд по тяжким преступлениям.