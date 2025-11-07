Болгары приняли решение по «Лукойлу»

Депутаты правящей коалиции Болгарии в пятницу внесли процедурные изменения в законодательство, которые дадут возможность правительству страны назначить специального управляющего в компаниях-эксплуатантах критической инфраструктуры. Это позволит начать процедуру получения контроля в НПЗ «Лукойла» в Бургасе, пишет агентство Bloomberg.

Согласно поправкам, после назначения специальный управляющий сможет получить контроль над пакетом акций объекта и начать комплексную подготовку для смены собственника.

«Санкции, наложенные на активы «Лукойла», фактически приведут к остановке работы НПЗ «Нефтохим» в Бургасе. Законопроект позволит специальному коммерческому управляющему эффективно продолжать абсолютно всю деятельность НПЗ и других объектов «Лукойла» в Болгарии после 21 ноября, когда санкции вступят в силу в полном объеме», - пишет издание со ссылкой на текст законопроекта.

Ранее парламент Болгарии внес проект дополнений к закону об инвестициях, которые, в частности, предусматривают сделки по отчуждению недвижимости, отдельных видов движимого имущества, а также акций и долей в капитале четырех компаний, подконтрольных российской компании «Лукойл». Президент страны Румен Радев наложил вето на принятие документа, однако парламент отклонил его.