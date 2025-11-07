USD 1.7000
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»
Новость дня
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»

Болгары приняли решение по «Лукойлу»

16:10 947

Депутаты правящей коалиции Болгарии в пятницу внесли процедурные изменения в законодательство, которые дадут возможность правительству страны назначить специального управляющего в компаниях-эксплуатантах критической инфраструктуры. Это позволит начать процедуру получения контроля в НПЗ «Лукойла» в Бургасе, пишет агентство Bloomberg.

Согласно поправкам, после назначения специальный управляющий сможет получить контроль над пакетом акций объекта и начать комплексную подготовку для смены собственника.

«Санкции, наложенные на активы «Лукойла», фактически приведут к остановке работы НПЗ «Нефтохим» в Бургасе. Законопроект позволит специальному коммерческому управляющему эффективно продолжать абсолютно всю деятельность НПЗ и других объектов «Лукойла» в Болгарии после 21 ноября, когда санкции вступят в силу в полном объеме», - пишет издание со ссылкой на текст законопроекта.

Ранее парламент Болгарии внес проект дополнений к закону об инвестициях, которые, в частности, предусматривают сделки по отчуждению недвижимости, отдельных видов движимого имущества, а также акций и долей в капитале четырех компаний, подконтрольных российской компании «Лукойл». Президент страны Румен Радев наложил вето на принятие документа, однако парламент отклонил его.

Омбудсмен Сабина Алиева посетила школу-интернат
Омбудсмен Сабина Алиева посетила школу-интернат ФОТО
17:33 261
Что Азербайджан ждал от России?
Что Азербайджан ждал от России? заявление МИД Азербайджана
15:42 3522
Демирташ курду рознь
Демирташ курду рознь наша корреспонденция; все еще актуально
00:09 5134
В Дагестане разбился вертолет: есть погибшие
В Дагестане разбился вертолет: есть погибшие видео
16:54 1285
Рамиль Усубов встретился с Шойгу
Рамиль Усубов встретился с Шойгу
16:38 1486
Пянджали Теймуров и Вагиф Гурбанов – Национальные герои Азербайджана
Пянджали Теймуров и Вагиф Гурбанов – Национальные герои Азербайджана распоряжение президента
16:30 1957
«Лукойл» уходит еще из одной страны
«Лукойл» уходит еще из одной страны
16:16 1555
Ильхам Алиев наградил военнослужащих
Ильхам Алиев наградил военнослужащих обновлено 16:54
16:54 1601
Крупнейшие авиакомпании США отменяют сотни рейсов
Крупнейшие авиакомпании США отменяют сотни рейсов
16:11 1666
Минэкономики назвало «незначительным» подоходный налог
Минэкономики назвало «незначительным» подоходный налог
14:22 2585
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия» Рассказал Уиткофф
6 ноября 2025, 23:09 13738

ЭТО ВАЖНО

