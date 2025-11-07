USD 1.7000
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»

Крупнейшие авиакомпании США отменяют сотни рейсов

American Airlines, United Airlines и Delta объявили о массовых отменах рейсов на фоне сокращения пропускной способности аэропортов из-за нехватки диспетчеров во время правительственного шатдауна.

Всего компании отменят около 600 рейсов в пятницу, что составляет примерно 4% их расписания.

Ограничения Федерального управления гражданской авиации затронут аэропорты Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Вашингтона, Далласа, Майами и Сиэтла.

Международные рейсы останутся без изменений, сокращения коснутся в основном внутренних маршрутов.

FAA планирует поэтапное снижение объемов полетов — с 4% 7 ноября до 10% к 14 ноября.

Министр транспорта Шон Даффи сообщил, что нехватка персонала составляет около 2000 человек, а часть диспетчеров вынуждена искать подработку из-за отсутствия зарплат.

Эксперты отмечают, что пока авиакомпании смогут компенсировать убытки, однако если шатдаун продлится до периода Дня благодарения, последствия для отрасли станут значительно серьезнее.

