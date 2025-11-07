USD 1.7000
Ильхам Алиев наградил военнослужащих

обновлено 16:54
16:54 1602

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы военнослужащих.

Звание «генерал-лейтенант» получили:

генерал-майор Кянан Алигусейн оглу Сеидов

генерал-майор Агамир Азизхан оглу Султанов

Звание «генерал-майор» присвоено:

полковнику Зауру Газанфар оглу Юсифли

полковнику Умудвару Азизалы оглу Гулиеву

полковнику Анару Тофиг оглу Гусейнову

полковнику Этибару Исмаил оглу Магеррамову

Звание «контр-адмирал» присвоено капитану 1-го ранга Шахину Орудж оглу Мамедову.

Согласно распоряжению, за особые заслуги в деле защиты независимости и территориальной целостности Азербайджанской Республики, а также за проявленное мужество при выполнении боевых заданий награждены следующие лица:

Орден «Флаг Азербайджана» —

старший прапорщик запаса Акиф Байрам оглу Гулиев

Медаль «За отвагу» —

подполковник запаса Гюльбудаг Али оглу Биньятов

майор запаса Башир Иман оглу Алиев

капитан запаса Эльман Сяйад оглу Джалилов

старший прапорщик запаса Тофик Шихбала оглу Шалбузов.

С полным списком награжденных военнослужащих можно ознакомиться по ссылке.

*** 16:15

Награждена группа военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана. Соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.

