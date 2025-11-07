Ильхам Алиев наградил военнослужащих

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы военнослужащих.
Звание «генерал-лейтенант» получили:
генерал-майор Кянан Алигусейн оглу Сеидов
генерал-майор Агамир Азизхан оглу Султанов
Звание «генерал-майор» присвоено:
полковнику Зауру Газанфар оглу Юсифли
полковнику Умудвару Азизалы оглу Гулиеву
полковнику Анару Тофиг оглу Гусейнову
полковнику Этибару Исмаил оглу Магеррамову
Звание «контр-адмирал» присвоено капитану 1-го ранга Шахину Орудж оглу Мамедову.
Согласно распоряжению, за особые заслуги в деле защиты независимости и территориальной целостности Азербайджанской Республики, а также за проявленное мужество при выполнении боевых заданий награждены следующие лица:
Орден «Флаг Азербайджана» —
старший прапорщик запаса Акиф Байрам оглу Гулиев
Медаль «За отвагу» —
подполковник запаса Гюльбудаг Али оглу Биньятов
майор запаса Башир Иман оглу Алиев
капитан запаса Эльман Сяйад оглу Джалилов
старший прапорщик запаса Тофик Шихбала оглу Шалбузов.
С полным списком награжденных военнослужащих можно ознакомиться по ссылке.
*** 16:15
