Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»

Пянджали Теймуров и Вагиф Гурбанов – Национальные герои Азербайджана

распоряжение президента
16:30

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжения о присвоении звания Национального героя Азербайджана прапорщику Сил специального назначения Пянджали Нурмамед оглу Теймурову и старшему лейтенанту Вагифу Бахтияр оглу Гурбанову (оба посмертно).

Прапорщик Пянджали Теймуров участвовал в апрельских боях 2016 года на Тертерском направлении, где вместе с боевыми товарищами проявил мужество, заняв Талышские высоты. Он погиб 3 апреля 2016 года, выполняя боевое задание.

Прапорщик Пянджали Теймуров

Старший лейтенант Вагиф Гурбанов, первый военный летчик Вооруженных сил Азербайджана, сражался в Первой Карабахской войне, погиб в 1992 году, выполняя боевую миссию.

Старший лейтенант Вагиф Гурбанов
