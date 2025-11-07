Пянджали Теймуров и Вагиф Гурбанов – Национальные герои Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжения о присвоении звания Национального героя Азербайджана прапорщику Сил специального назначения Пянджали Нурмамед оглу Теймурову и старшему лейтенанту Вагифу Бахтияр оглу Гурбанову (оба посмертно).
Прапорщик Пянджали Теймуров участвовал в апрельских боях 2016 года на Тертерском направлении, где вместе с боевыми товарищами проявил мужество, заняв Талышские высоты. Он погиб 3 апреля 2016 года, выполняя боевое задание.
Старший лейтенант Вагиф Гурбанов, первый военный летчик Вооруженных сил Азербайджана, сражался в Первой Карабахской войне, погиб в 1992 году, выполняя боевую миссию.