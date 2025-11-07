USD 1.7000
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»

Удар украинских дронов по НПЗ в Башкортостане

Дроны Главного управления разведки Минобороны Украины нанесли удар по одному из нефтехимических предприятий России в Башкортостане. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Украины.

«Вчера, 6 ноября, дальнобойные ударные дроны ГУР МО Украины успешно поразили Стерлитамакский нефтехимический завод (СНХЗ), расположенный в Башкортостане на территории России», - говорится в сообщении ГУР.

Предприятие является одним из ключевых объектов российского нефтехимического комплекса. На этом заводе производят стратегически важную продукцию для военного сектора РФ: ионол, авиационный бензин и синтетические полимеры.

По информации ГУР, после попадания украинских дронов на заводе вспыхнул пожар в цехе по производству агидола - важной присадки к авиационному топливу, которое используется российской авиацией.

Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия» Рассказал Уиткофф
6 ноября 2025, 23:09

Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия» Рассказал Уиткофф
6 ноября 2025, 23:09
