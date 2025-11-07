Рамиль Усубов встретился с Шойгу

Как сообщили в Совбезе Азербайджана, в ходе встречи, проведенной в рамках международного фестиваля «Народы России и СНГ», были обсуждены вопросы укрепления безопасности на пространстве СНГ, сохранения духовно-нравственных ценностей, борьбы с радикальной идеологией, перспективы развития сотрудничества в гуманитарной сфере, а также обеспечение международной и региональной стабильности.

Выступая на встрече, Усубов подробно проинформировал участников о мерах, предпринятых в Азербайджане по данным направлениям, а также о шагах, реализуемых для установления мира и развития на Южном Кавказе.

В рамках мероприятия состоялась двусторонняя встреча Усубова с секретарем Совбеза России Сергеем Шойгу.

На встрече были обсуждены вопросы совместных действий по обеспечению региональной безопасности и перспективы сотрудничества с учетом приоритетов, определенных в ходе встреч руководителей двух стран.