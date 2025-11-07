Неубиваемый смартфон HONOR X9d с батареей 8300 мА·ч уже в продаже

В Азербайджане стартовали продажи нового смартфона HONOR X9d — прочного и выносливого устройства с рекордной кремний-углеродной батареей емкостью 8300 мА·ч. Модель сочетает передовые технологии, прочный корпус, высокий уровень защиты и интеллектуальные функции для повседневного использования.

HONOR X9d — один из самых надежных смартфонов на рынке. Он имеет тройную сертификацию SGS Triple Resistant Premium Performance и оценку SGS 5-Star Comprehensive Reliability, что подтверждает устойчивость к падениям, влаге и пыли. Благодаря технологии HONOR Ultra-Bounce Anti-Drop и новому ультразакаленному стеклу устройство выдерживает падения с высоты до 2,5 метра.

Водо- и пылезащита Water Resistance Structure 2.0 соответствует стандартам IP68+IP69K, обеспечивая устойчивость при погружении в воду, воздействии горячих струй и давлении. Система AI Touch Enhancement повышает точность касаний в дождь и при использовании перчаток.

Мощная батарея 8300 мА·ч обеспечивает до трех дней работы без подзарядки, а технология HONOR SuperCharge 66 Вт позволяет быстро восстановить заряд. Смартфон сохраняет до 80% емкости даже после шести лет использования и стабильно работает при температурах от -30°C до +55°C.

Основная камера 108 Мп с крупным сенсором 1/1,67" и гибридной стабилизацией OIS+EIS позволяет снимать четкие и яркие кадры при любом освещении. Пользователям доступны интеллектуальные инструменты редактирования изображений, включая AI-ластик, AI-апскейл и удаление отражений с AI.