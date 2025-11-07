В Дагестане разбился вертолет: есть погибшие

В Дагестане разбился вертолет Ка-226 с семью туристами на борту, пишут российские СМИ.
По их данным, погибло четыре человека.
November 7, 2025
