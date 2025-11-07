USD 1.7000
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»

Японцы бросили армию против медведей

16:59

Японские власти приняли беспрецедентные меры в ответ на волну нападений медведей, охватившую северную часть страны.

Как пишут зарубежные СМИ, в префектуре Акита, где случаи нападений происходят почти ежедневно, к операциям по обеспечению безопасности подключена армия.

Сообщения о встречах с бурыми и гималайскими медведями приходят со всей северной Японии — от горных районов до пригородов. Хищников видят возле школ, вокзалов, супермаркетов и даже на популярных курортах с горячими источниками. Некоторые нападения заканчиваются трагически.

По данным Министерства окружающей среды Японии, с апреля текущего года от нападений медведей пострадали более ста человек, не менее двенадцати погибли. Эксперты связывают всплеск агрессии с нехваткой пищи в горах перед сезоном спячки и ростом популяции животных.

Особую тревогу вызывает то, что вторжение медведей происходит в регионах с быстро стареющим и сокращающимся населением, где почти не осталось охотников, способных отогнать хищников. Теперь эти задачи выполняют военные подразделения, патрулирующие опасные районы и помогающие службам экстренного реагирования.

