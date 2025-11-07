USD 1.7000
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»
Председатель Коллегии адвокатов встретился с участниками войны

Председатель Коллегии адвокатов (КА) Азербайджанской Республики Анар Багиров провел встречу с адвокатами - участниками Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Встреча, состоявшаяся в административном здании КА, была посвящена пятой годовщине 8 ноября – Дня Победы.

Анар Багиров поздравил адвокатов с наступающими праздниками: 8 ноября – Днем Победы, 9 ноября – Днем Государственного флага и 12 ноября – Днем Конституции. Он рассказал о значении исторической Победы в Отечественной войне под руководством президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева.

Председатель подчеркнул, что в результате героизма доблестной азербайджанской армии земли Азербайджана были освобождены от 30-летней оккупации Армении, полностью обеспечены международно признанные границы, территориальная целостность и суверенитет азербайджанского государства, и эта Победа является источником гордости для каждого гражданина Азербайджана.

Анар Багиров также отметил, что в результате антитеррористических мероприятий, проведенных 19-20 сентября 2023 года, суверенитет Азербайджана восстановлен на всей его территории. В настоящее время на освобожденных от оккупации территориях проводятся масштабные восстановительные работы, строятся новые поселки, бывшие вынужденные переселенцы возвращаются в родные края.

Участвовавшие во встрече адвокаты рассказали о своем военном опыте, выразили благодарность за внимание и заботу, оказанные им государством, в том числе Президиумом Коллегии адвокатов, и выразили гордость за трехцветный флаг Азербайджана, развевающийся на освобожденных территориях. Они также отметили, что восстановление родных земель и возвращение людей на родину – большая радость для каждого патриота. В заключение адвокатам-участникам Отечественной войны были вручены ценные подарки.

Отметим, что во время Отечественной войны десять членов Коллегии адвокатов участвовали в боевых действиях и были награждены различными медалями: адвокат Керимов Фархад Азад оглу из Бакинской городской юридической конторы № 9, адвокат Магеррамов Эльвин Замин оглу из Бакинской городской юридической конторы № 18, адвокат Джаббаров Миргасан Мири оглу из Бакинской городской юридической конторы № 19, адвокат Панахов Панах Самед оглу из адвокатской конторы Arbitrium, адвокат Азимов Рауф Нариман оглу из адвокатского бюро Əkrəm Həsənov və Partnyorları, адвокат Бабаев Бахтияр Рагим оглу из Ширванской региональной адвокатской конторы, адвокат Меджидов Эльман Сангам оглу из Сумгаитской городской адвокатской конторы № 1, адвокат Меджидли Эльшан Сейидали оглу, практикующий частным образом в Уджарском районе, и Самедзаде Хаял Натиг оглу, также практикующий частным образом в Кедабекском районе.

