Председатель Коллегии адвокатов встретился с участниками войны

Председатель Коллегии адвокатов (КА) Азербайджанской Республики Анар Багиров провел встречу с адвокатами - участниками Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Встреча, состоявшаяся в административном здании КА, была посвящена пятой годовщине 8 ноября – Дня Победы.

Анар Багиров поздравил адвокатов с наступающими праздниками: 8 ноября – Днем Победы, 9 ноября – Днем Государственного флага и 12 ноября – Днем Конституции. Он рассказал о значении исторической Победы в Отечественной войне под руководством президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева.

Председатель подчеркнул, что в результате героизма доблестной азербайджанской армии земли Азербайджана были освобождены от 30-летней оккупации Армении, полностью обеспечены международно признанные границы, территориальная целостность и суверенитет азербайджанского государства, и эта Победа является источником гордости для каждого гражданина Азербайджана.

Анар Багиров также отметил, что в результате антитеррористических мероприятий, проведенных 19-20 сентября 2023 года, суверенитет Азербайджана восстановлен на всей его территории. В настоящее время на освобожденных от оккупации территориях проводятся масштабные восстановительные работы, строятся новые поселки, бывшие вынужденные переселенцы возвращаются в родные края.

Участвовавшие во встрече адвокаты рассказали о своем военном опыте, выразили благодарность за внимание и заботу, оказанные им государством, в том числе Президиумом Коллегии адвокатов, и выразили гордость за трехцветный флаг Азербайджана, развевающийся на освобожденных территориях. Они также отметили, что восстановление родных земель и возвращение людей на родину – большая радость для каждого патриота. В заключение адвокатам-участникам Отечественной войны были вручены ценные подарки.