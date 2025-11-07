Представители стран НАТО у Хикмета Гаджиева

Помощник президента Азербайджана — руководитель отдела по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев провел встречу с постоянными представителями государств-членов НАТО, прибывшими с визитом в Азербайджан. Об этом Хикмет Гаджиев сообщил на своей странице в X.
«Рад встрече с постоянными представителями государств-членов НАТО, находящимися в Азербайджане с визитом. Мы подробно обсудили успешное и полезное партнерство НАТО — Азербайджан, а также обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности и по повестке мирного процесса между Азербайджаном и Арменией», — отметил помощник президента.
I am pleased to meet with the Permanent Representatives of NATO Member States who are on field study visit to Azerbaijan. We had broad overview of fruitful and successful NATO-Azerbaijan partnership and exchanged views on regional security issues and advancing Azerbaijan-Armenia…