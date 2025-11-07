Уполномоченный по правам человека Азербайджанской Республики (омбудсмен) Сабина Алиева посетила школу-интернат № 5 города Баку для изучения состояния обеспечения прав детей в рамках деятельности механизма независимого мониторинга. Об этом сообщили в Аппарате омбудсмена.

В ходе мониторинга руководство учреждения предоставило омбудсмену подробную информацию о деятельности учреждения и текущей ситуации. Кроме того, омбудсмен осмотрела спальные комнаты, столовую, медицинский кабинет, учебные классы и другие административные помещения учреждения, а также поинтересовалась организацией обучения, досуга, питания и оформления детей.

Сабина Алиева посмотрела выступления, подготовленные воспитанниками школы-интерната в честь 8 ноября – Дня Победы. Уполномоченный встретилась с воспитанниками и провела с ними откровенную беседу, выслушала мнения детей и предоставила им подробную информацию об их правах и обязанностях, а также о формах обращения к омбудсмену.

По инициативе омбудсмена учреждению были переданы в дар специальный учебный материал «Национальный превентивный механизм по предупреждению пыток», подготовленный шрифтом Брайля для лиц с полным нарушением зрения, а также издания о правах детей.

По результатам мониторинга омбудсменом были предоставлены соответствующие рекомендации руководству учреждения в целях более эффективного обеспечения прав детей с учетом требований Конвенции ООН о правах ребенка.