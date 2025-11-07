USD 1.7000
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»

Важные мероприятия от «Азерэнержи»

ОАО «Азерэнержи» по случаю пятилетия окончания войны организовало ряд мероприятий в Мингячевире, Нахчыване, Карабахе и других регионах. Участники посетили могилы погибших. Основные мероприятия прошли в культурном центре энергетиков на территории головного управления общества.

Сначала прозвучал государственный гимн Азербайджана и была объявлена минута молчания в память об общенациональном лидере Гейдаре Алиеве и погибших военнослужащих. Затем был показан фильм «Возвращение света» о работах, выполненных компанией на освобожденных территориях за последние пять лет.

Председатель ОАО «Азерэнержи» Баба Рзаев отметил значение военных событий 2020 года и роль президента Ильхама Алиева. Он сообщил, что после окончания боевых действий перед энергетической отраслью была поставлена задача обеспечить освобожденные районы электроэнергией и создать условия для развития возобновляемых источников.

За пять лет, по словам Рзаева, «Азерэнержи» построил 12 подстанций на 330 и 110 кВ, более 1000 км линий электропередачи и сформировало кольцевую систему электроснабжения региона. Созданы центры цифрового управления и внедрены современные технологические решения.

Также в Карабахе и Восточном Зангезуре построены 38 гидроэлектростанций общей мощностью 307 МВт. Среди них — ГЭС «Зангилан» мощностью 42 МВт и ГЭС «Верхний Венг» мощностью 22,5 МВт. Из этих станций 14 расположены в Кельбаджаре, 11 — в Лачине, 9 — в Агдере и 4 — в Зангилане. Производимой электроэнергии достаточно для покрытия потребностей региона, при этом около 60% избыточной энергии подается в общую энергосистему страны.

За пять лет на этих станциях произведено 1,5 млрд кВт⋅ч электроэнергии, что позволило сэкономить около 335 млн кубометров природного газа и снизить выбросы CO₂ примерно на 620 тыс. тонн. В целом построено более 50 энергетических объектов, еще восемь находятся на стадии строительства.

В завершение мероприятия сотрудникам «Азерэнержи», участвовавшим в боевых действиях, были вручены подарки, а для присутствующих был организован концерт. Также обществом были выплачены денежные премии более чем 700 работникам из числа семей погибших, ветеранов и участников Первой и Второй Карабахских войн.

