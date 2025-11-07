Важные мероприятия от «Азерэнержи»

ОАО «Азерэнержи» по случаю пятилетия окончания войны организовало ряд мероприятий в Мингячевире, Нахчыване, Карабах е и других регионах. Участники посетили могилы погибших. Основные мероприятия прошли в культурном центре энергетиков на территории головного управления общества.

Сначала прозвучал государственный гимн Азербайджана и была объявлена минута молчания в память об общенациональном лидере Гейдаре Алиеве и погибших военнослужащих. Затем был показан фильм «Возвращение света» о работах, выполненных компанией на освобожденных территориях за последние пять лет.

Председатель ОАО «Азерэнержи» Баба Рзаев отметил значение военных событий 2020 года и роль президента Ильхама Алиева. Он сообщил, что после окончания боевых действий перед энергетической отраслью была поставлена задача обеспечить освобожденные районы электроэнергией и создать условия для развития возобновляемых источников.

За пять лет, по словам Рзаева, «Азерэнержи» построил 12 подстанций на 330 и 110 кВ, более 1000 км линий электропередачи и сформировало кольцевую систему электроснабжения региона. Созданы центры цифрового управления и внедрены современные технологические решения.