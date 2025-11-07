Стало известно, когда Китай может напасть на Тайвань

Пекин может начать вторжение на Тайвань уже в ноябре 2026 года, если в США после промежуточных выборов «вспыхнут внутренние беспорядки». Об этом пишет издание Bild со ссылкой на источники в западных спецслужбах.

По данным разведок нескольких западных стран, китайское руководство рассматривает возможный кризис в США — например, при оспаривании результатов выборов Дональдом Трампом или демократами — как шанс нанести удар.

«Китай модернизирует большое количество гражданских паромов для военных целей и планирует построить более 70 крупных паромов к концу 2026 года. Страна выберет военное вторжение, если Си Цзиньпин сочтет, что аннексия Тайваня невозможна иным способом», — сказал в разговоре с Bild эксперт Май-Бритт Штумбаум из института Spear.