Nar отметил 5-летие Победы серией специальных мероприятий для молодых волонтеров

Цель лагеря заключалась в укреплении национальных ценностей среди молодежи и поддержке инициатив, способствующих развитию их знаний и навыков.

Лагерь «Победа — 5 лет» был организован Союзом волонтерских организаций Азербайджана при поддержке Министерства молодежи и спорта Азербайджанской Республики и Молодежного фонда Азербайджанской Республики.

Мероприятие проходило в Олимпийском спортивном комплексе Губы.

В течение пяти дней проводились тренинги, направленные на развитие индивидуальных и командных навыков участников, а также на приобретение ими опыта совместной деятельности. Для укрепления патриотического духа молодежи в лагерь были приглашены ветераны 44-дневной Отечественной войны, с участием которых прошли обсуждения.

Во второй день лагеря в панельных обсуждениях приняла участие директор департамента по связям с общественностью и корпоративным коммуникациям компании Nar Хокума Каримова. Она ответила на вопросы волонтеров, касающиеся реализуемых мобильным оператором социальных проектов, и поделилась опытом компании в организации подобных инициатив.

Также в лагере с участием молодых волонтеров состоялся флешмоб под названием «Победа — 5 лет». Он стал символическим выражением глубокого уважения молодежи к Великой Победе и непобедимому духу азербайджанского народа.