Nar отметил 5-летие Победы серией специальных мероприятий для молодых волонтеров

Мобильный оператор Nar объединил 150 активных молодых волонтеров в лагере, посвященном 5-й годовщине исторической Победы в Отечественной войне.

Цель лагеря заключалась в укреплении национальных ценностей среди молодежи и поддержке инициатив, способствующих развитию их знаний и навыков.

Лагерь «Победа — 5 лет» был организован Союзом волонтерских организаций Азербайджана при поддержке Министерства молодежи и спорта Азербайджанской Республики и Молодежного фонда Азербайджанской Республики.

Мероприятие проходило в Олимпийском спортивном комплексе Губы.

В течение пяти дней проводились тренинги, направленные на развитие индивидуальных и командных навыков участников, а также на приобретение ими опыта совместной деятельности. Для укрепления патриотического духа молодежи в лагерь были приглашены ветераны 44-дневной Отечественной войны, с участием которых прошли обсуждения.

Во второй день лагеря в панельных обсуждениях приняла участие директор департамента по связям с общественностью и корпоративным коммуникациям компании Nar Хокума Каримова. Она ответила на вопросы волонтеров, касающиеся реализуемых мобильным оператором социальных проектов, и поделилась опытом компании в организации подобных инициатив.

Также в лагере с участием молодых волонтеров состоялся флешмоб под названием «Победа — 5 лет». Он стал символическим выражением глубокого уважения молодежи к Великой Победе и непобедимому духу азербайджанского народа.

Отметим, что мобильный оператор Nar, известный своими выгодными предложениями, поддерживает ряд национально и социально значимых проектов в рамках своей стратегии корпоративной социальной ответственности (КСО).

Подробнее с проектами КСО компании можно ознакомиться на странице nar.az/projects.

В настоящее время Nar обслуживает 2,2 миллиона абонентов и на протяжении последних шести лет является лидирующим мобильным оператором Азербайджана по показателю Индекса лояльности клиентов. Этот успех стал возможен благодаря последовательной клиентоориентированной стратегии компании, предлагающей пользователям надежные и высококачественные услуги связи, выгодные тарифы, разнообразные интернет-пакеты и современную технологию eSIM.

ООО Azerfon 

AZ1102, г.Баку, Насиминский район

улица Мирджафара Джафарова, дом 17, 3005-й квартал.

Тел.: (+994 12) 498 07 30

Веб: www.nar.az

