USD 1.7000
EUR 1.9612
RUB 2.0928
Подписаться на уведомления
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»
Новость дня
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»

Баку и Братислава укрепляют связи в обороне

фото
18:39 610

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов провел встречу с вице-премьером и министром обороны Словакии Робертом Калиняком, находящимся с визитом в Баку. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского военного ведомства.

Гасанов поприветствовал своего словацкого коллегу и подчеркнул важность дальнейшего развития сотрудничества между Азербайджаном и Словакией в военной сфере.

Калиняк поблагодарил за гостеприимство и поздравил азербайджанского министра с пятой годовщиной Победы в Отечественной войне. Он отметил значение взаимных визитов для укрепления двусторонних военных связей.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы взаимодействия в области обороны, военной техники и военного образования, а также обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Азербайджан и Узбекистан у порога Авраама
Азербайджан и Узбекистан у порога Авраама Полагают эксперты
20:53 291
У него получилось. В восьмой раз
У него получилось. В восьмой раз новый мир - старые порядки
20:32 745
Еще одно мощное оружие на улицах Баку
Еще одно мощное оружие на улицах Баку накануне
20:14 1670
Алиев и Шариф провели переговоры
Алиев и Шариф провели переговоры добавлено фото; обновлено 20:04
20:04 2902
Бывший футболист сборной Армении об успехах «Карабаха» в Лиге чемпионов
Бывший футболист сборной Армении об успехах «Карабаха» в Лиге чемпионов
19:11 2696
Венгрия внезапно нашла замену российской нефти
Венгрия внезапно нашла замену российской нефти
18:10 3126
И пошли грузы из Азербайджана в Армению…
И пошли грузы из Азербайджана в Армению… наш комментарий; все еще актуально
08:54 5488
Омбудсмен Сабина Алиева посетила школу-интернат
Омбудсмен Сабина Алиева посетила школу-интернат ФОТО
17:33 676
Что Азербайджан ждал от России?
Что Азербайджан ждал от России? заявление МИД Азербайджана
15:42 5475
Демирташ курду рознь
Демирташ курду рознь наша корреспонденция; все еще актуально
00:09 5414
В Дагестане разбился вертолет: есть погибшие
В Дагестане разбился вертолет: есть погибшие видео
16:54 2625

ЭТО ВАЖНО

Азербайджан и Узбекистан у порога Авраама
Азербайджан и Узбекистан у порога Авраама Полагают эксперты
20:53 291
У него получилось. В восьмой раз
У него получилось. В восьмой раз новый мир - старые порядки
20:32 745
Еще одно мощное оружие на улицах Баку
Еще одно мощное оружие на улицах Баку накануне
20:14 1670
Алиев и Шариф провели переговоры
Алиев и Шариф провели переговоры добавлено фото; обновлено 20:04
20:04 2902
Бывший футболист сборной Армении об успехах «Карабаха» в Лиге чемпионов
Бывший футболист сборной Армении об успехах «Карабаха» в Лиге чемпионов
19:11 2696
Венгрия внезапно нашла замену российской нефти
Венгрия внезапно нашла замену российской нефти
18:10 3126
И пошли грузы из Азербайджана в Армению…
И пошли грузы из Азербайджана в Армению… наш комментарий; все еще актуально
08:54 5488
Омбудсмен Сабина Алиева посетила школу-интернат
Омбудсмен Сабина Алиева посетила школу-интернат ФОТО
17:33 676
Что Азербайджан ждал от России?
Что Азербайджан ждал от России? заявление МИД Азербайджана
15:42 5475
Демирташ курду рознь
Демирташ курду рознь наша корреспонденция; все еще актуально
00:09 5414
В Дагестане разбился вертолет: есть погибшие
В Дагестане разбился вертолет: есть погибшие видео
16:54 2625
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться