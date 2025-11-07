Баку и Братислава укрепляют связи в обороне

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов провел встречу с вице-премьером и министром обороны Словакии Робертом Калиняком, находящимся с визитом в Баку. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского военного ведомства.

Гасанов поприветствовал своего словацкого коллегу и подчеркнул важность дальнейшего развития сотрудничества между Азербайджаном и Словакией в военной сфере. Калиняк поблагодарил за гостеприимство и поздравил азербайджанского министра с пятой годовщиной Победы в Отечественной войне. Он отметил значение взаимных визитов для укрепления двусторонних военных связей.