Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»

Зеленский объявил об усилении защиты прифронтовых городов Украины

19:10 693

Украина запускает специальную программу для защиты прифронтовых городов, включая Херсон, от атак российских беспилотников. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге.

По его словам, программа, разработанная командованием Сил беспилотных систем, уже получила поддержку на государственном уровне и готова к внедрению.

Зеленский также отметил, что инициатива включает «комплекс мер по выявлению, перехвату и нейтрализации беспилотников, которые угрожают городу (Харькову)». Президент добавил, что аналогичные программы разрабатываются и для других приграничных населенных пунктов, находящихся в зоне повышенной опасности.

Глава государства выразил уверенность, что эти шаги станут «частью более широкой стратегии защиты прифронтовых территорий».

Ранее министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил о планах значительно увеличить производство средств противодействия российским воздушным атакам. По его словам, Украина вскоре выйдет на уровень производства в тысячу дронов-перехватчиков в сутки.

Азербайджан и Узбекистан у порога Авраама
Азербайджан и Узбекистан у порога Авраама Полагают эксперты
20:53 291
У него получилось. В восьмой раз
У него получилось. В восьмой раз новый мир - старые порядки
20:32 745
Еще одно мощное оружие на улицах Баку
Еще одно мощное оружие на улицах Баку накануне
20:14 1671
Алиев и Шариф провели переговоры
Алиев и Шариф провели переговоры добавлено фото; обновлено 20:04
20:04 2902
Бывший футболист сборной Армении об успехах «Карабаха» в Лиге чемпионов
Бывший футболист сборной Армении об успехах «Карабаха» в Лиге чемпионов
19:11 2697
Венгрия внезапно нашла замену российской нефти
Венгрия внезапно нашла замену российской нефти
18:10 3126
И пошли грузы из Азербайджана в Армению…
И пошли грузы из Азербайджана в Армению… наш комментарий; все еще актуально
08:54 5489
Омбудсмен Сабина Алиева посетила школу-интернат
Омбудсмен Сабина Алиева посетила школу-интернат ФОТО
17:33 676
Что Азербайджан ждал от России?
Что Азербайджан ждал от России? заявление МИД Азербайджана
15:42 5475
Демирташ курду рознь
Демирташ курду рознь наша корреспонденция; все еще актуально
00:09 5414
В Дагестане разбился вертолет: есть погибшие
В Дагестане разбился вертолет: есть погибшие видео
16:54 2625

