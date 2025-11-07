Зеленский объявил об усилении защиты прифронтовых городов Украины

Украина запускает специальную программу для защиты прифронтовых городов, включая Херсон, от атак российских беспилотников. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге.

По его словам, программа, разработанная командованием Сил беспилотных систем, уже получила поддержку на государственном уровне и готова к внедрению.

Зеленский также отметил, что инициатива включает «комплекс мер по выявлению, перехвату и нейтрализации беспилотников, которые угрожают городу (Харькову)». Президент добавил, что аналогичные программы разрабатываются и для других приграничных населенных пунктов, находящихся в зоне повышенной опасности.

Глава государства выразил уверенность, что эти шаги станут «частью более широкой стратегии защиты прифронтовых территорий».

Ранее министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил о планах значительно увеличить производство средств противодействия российским воздушным атакам. По его словам, Украина вскоре выйдет на уровень производства в тысячу дронов-перехватчиков в сутки.