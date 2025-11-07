Бывший футболист сборной Армении об успехах «Карабаха» в Лиге чемпионов

В России после удачных результатов азербайджанского футбольного клуба «Карабах» в Лиге чемпионов все чаще звучат мысли, что команда Гурбана Гурбанова превосходит российские топ-клубы - «Зенит», «Краснодар», ЦСКА, «Спартак» и другие.

Но бывший вратарь «Зенита», московского «Динамо» и сборной Армении Роман Березовский считает, что это не совсем объективная оценка.