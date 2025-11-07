Бывший футболист сборной Армении об успехах «Карабаха» в Лиге чемпионов

В России после удачных результатов азербайджанского футбольного клуба «Карабах» в Лиге чемпионов все чаще звучат мысли, что команда Гурбана Гурбанова превосходит российские топ-клубы - «Зенит», «Краснодар», ЦСКА, «Спартак» и другие.
Но бывший вратарь «Зенита», московского «Динамо» и сборной Армении Роман Березовский считает, что это не совсем объективная оценка.
«Это, скорее, эйфория, чем трезвая оценка, потому что российские клубы не участвуют в еврокубках, - цитирует Березовского Legalbet. - Как мы можем понять, кто сильнее? Конечно, для «Карабаха» большой успех сыграть вничью с «Челси». Тем более что вели в счете. Но мне кажется, что слова о превосходстве «Карабаха» над топ-клубами России слегка преувеличены».
Напомним, после 4 туров «Карабах» с 7 очками занимает 15-е место среди 36 участников общего этапа Лиги чемпионов.
Российские клубы из-за военного вторжения России в Украину с 2022 года отстранены от еврокубков.