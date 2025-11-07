Hilton Garden Inn Baku – первый год, полный гостеприимства

Сегодня отель Hilton Garden Inn Baku с огромной радостью и гордостью отмечает первый год своей деятельности! Впервые открыв свои двери в ноябре 2024 года, Hilton Garden Inn Baku с его 195 уютными и элегантно оформленными номерами, современной инфраструктурой, профессиональной командой и высоким уровнем сервиса, характерным для бренда Hilton, за короткое время стал предпочтительным выбором среди местных и зарубежных гостей.

Hilton Garden Inn Baku характеризует индивидуальный подход к каждому гостю, независимо от цели визита. Благодаря современному дизайну интерьера, комфортной атмосфере и функционально спланированным пространствам отель идеально подходит как для деловых поездок, так и для отдыха.

Ресторан Together & Co. отеля предлагает гостям самые изысканные блюда местной и международной кухни. Это идеальное место как для завтрака, так и для семейного ужина или мероприятия — здесь царит гармония уюта и изысканности.

Основу успеха Hilton Garden Inn Baku составляют люди — профессиональная, энергичная и гостеприимная команда. За год своей работы коллектив отеля встретил сотни местных и зарубежных гостей, предложив им качество Hilton в сочетании с искренним азербайджанским гостеприимством.

Директор отеля Расул Мурсагулов отметил по случаю годовщины: «Сегодня мы с гордостью отмечаем первый год деятельности Hilton Garden Inn Baku. Наша цель — не просто предоставить комфортное место для проживания, а подарить каждому гостю теплое отношение, безупречный сервис и незабываемые впечатления. В будущем мы продолжим повышать уровень обслуживания, внося вклад в развитие индустрии гостеприимства как нашего города, так и страны в целом».