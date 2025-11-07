USD 1.7000
EUR 1.9612
RUB 2.0928
Подписаться на уведомления
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»
Новость дня
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»

Генерал Клэнси назвал важнейшую гарантию безопасности для Киева

19:43 658

Отправка европейских военных инструкторов в Украину после завершения российско-украинской войны должна стать частью западных гарантий безопасности для Киева. Об этом в интервью агентству Reuters заявил председатель Военного комитета ЕС генерал Шон Клэнси.

«Европа может обеспечить высокий уровень подготовки (украинских ВС). Будет ли часть этой подготовки проходить в Украине? Я думаю, что это оптимальный вариант», — отметил генерал.

Он также подчеркнул, что масштаб присутствия инструкторов ЕС в Украине будет зависеть от потребностей Киева и типа требуемой подготовки.

«Это то, что мы осторожно изучаем совместно с нашими коллегами в Украине. И их потребности также меняются», – добавил Клэнси.

Ранее в Европе сообщали, что в рамках миссии ЕС по поддержке Украины, которая была инициирована в 2022 году, подготовку прошли более 80 тыс. украинских военных.

Азербайджан и Узбекистан у порога Авраама
Азербайджан и Узбекистан у порога Авраама Полагают эксперты
20:53 297
У него получилось. В восьмой раз
У него получилось. В восьмой раз новый мир - старые порядки
20:32 754
Еще одно мощное оружие на улицах Баку
Еще одно мощное оружие на улицах Баку накануне
20:14 1680
Алиев и Шариф провели переговоры
Алиев и Шариф провели переговоры добавлено фото; обновлено 20:04
20:04 2903
Бывший футболист сборной Армении об успехах «Карабаха» в Лиге чемпионов
Бывший футболист сборной Армении об успехах «Карабаха» в Лиге чемпионов
19:11 2706
Венгрия внезапно нашла замену российской нефти
Венгрия внезапно нашла замену российской нефти
18:10 3128
И пошли грузы из Азербайджана в Армению…
И пошли грузы из Азербайджана в Армению… наш комментарий; все еще актуально
08:54 5490
Омбудсмен Сабина Алиева посетила школу-интернат
Омбудсмен Сабина Алиева посетила школу-интернат ФОТО
17:33 676
Что Азербайджан ждал от России?
Что Азербайджан ждал от России? заявление МИД Азербайджана
15:42 5476
Демирташ курду рознь
Демирташ курду рознь наша корреспонденция; все еще актуально
00:09 5415
В Дагестане разбился вертолет: есть погибшие
В Дагестане разбился вертолет: есть погибшие видео
16:54 2626

ЭТО ВАЖНО

Азербайджан и Узбекистан у порога Авраама
Азербайджан и Узбекистан у порога Авраама Полагают эксперты
20:53 297
У него получилось. В восьмой раз
У него получилось. В восьмой раз новый мир - старые порядки
20:32 754
Еще одно мощное оружие на улицах Баку
Еще одно мощное оружие на улицах Баку накануне
20:14 1680
Алиев и Шариф провели переговоры
Алиев и Шариф провели переговоры добавлено фото; обновлено 20:04
20:04 2903
Бывший футболист сборной Армении об успехах «Карабаха» в Лиге чемпионов
Бывший футболист сборной Армении об успехах «Карабаха» в Лиге чемпионов
19:11 2706
Венгрия внезапно нашла замену российской нефти
Венгрия внезапно нашла замену российской нефти
18:10 3128
И пошли грузы из Азербайджана в Армению…
И пошли грузы из Азербайджана в Армению… наш комментарий; все еще актуально
08:54 5490
Омбудсмен Сабина Алиева посетила школу-интернат
Омбудсмен Сабина Алиева посетила школу-интернат ФОТО
17:33 676
Что Азербайджан ждал от России?
Что Азербайджан ждал от России? заявление МИД Азербайджана
15:42 5476
Демирташ курду рознь
Демирташ курду рознь наша корреспонденция; все еще актуально
00:09 5415
В Дагестане разбился вертолет: есть погибшие
В Дагестане разбился вертолет: есть погибшие видео
16:54 2626
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться