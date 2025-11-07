Генерал Клэнси назвал важнейшую гарантию безопасности для Киева

Отправка европейских военных инструкторов в Украину после завершения российско-украинской войны должна стать частью западных гарантий безопасности для Киева. Об этом в интервью агентству Reuters заявил председатель Военного комитета ЕС генерал Шон Клэнси.

«Европа может обеспечить высокий уровень подготовки (украинских ВС). Будет ли часть этой подготовки проходить в Украине? Я думаю, что это оптимальный вариант», — отметил генерал.

Он также подчеркнул, что масштаб присутствия инструкторов ЕС в Украине будет зависеть от потребностей Киева и типа требуемой подготовки.

«Это то, что мы осторожно изучаем совместно с нашими коллегами в Украине. И их потребности также меняются», – добавил Клэнси.

Ранее в Европе сообщали, что в рамках миссии ЕС по поддержке Украины, которая была инициирована в 2022 году, подготовку прошли более 80 тыс. украинских военных.