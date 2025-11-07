Мероприятия в структурах МЧС в честь Дня Победы

Как сообщили в пресс-службе министерства, накануне мероприятий его участники посетили Аллею шехидов, возложили цветы на могилы героических сынов, отдавших жизни за независимость и территориальную целостность Азербайджана, с глубоким уважением почтили их светлую память. Личный состав структур МЧС также посетил мемориальные комплексы и музеи, созданные в честь истории Великой Победы, где ознакомился с боевым путем доблестных солдат и офицеров.

Учреждения и региональные центры Министерства по чрезвычайным ситуациям провели ряд мероприятий в честь 8 Ноября — Дня победы.

Сотрудники министерства возложили цветы к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, почтив его память с глубоким уважением.

Мероприятия начались с исполнения Государственного гимна Азербайджана. Память великого лидера Гейдара Алиева, а также шехидов, отдавших жизни за независимость и территориальную целостность Азербайджана, была почтена минутой молчания.

В ходе мероприятий отмечалось значение указа президента, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Азербайджана Ильхама Алиева от 3 декабря 2020 года «Об учреждении Дня Победы в Азербайджанской Республике». Подчеркивалось, что этот документ является историческим, поскольку он увековечивает величественную летопись Победы Азербайджана.

Отмечалось, что уже пять лет азербайджанский народ отмечает 8 Ноября — день освобождения нашего исторического города Шуша, источника культуры, национального наследия и гордости — как День Победы. Великая Победа, вписанная золотыми буквами в историю Азербайджана, была достигнута благодаря выдающемуся полководческому мастерству и блестящим дипломатическим способностям Верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева, невероятному героизму азербайджанских солдат и офицеров, а также крови и жизни наших шехидов.