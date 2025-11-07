Мероприятия в структурах МЧС в честь Дня Победы

Учреждения и региональные центры Министерства по чрезвычайным ситуациям провели ряд мероприятий в честь 8 Ноября — Дня победы.
Как сообщили в пресс-службе министерства, накануне мероприятий его участники посетили Аллею шехидов, возложили цветы на могилы героических сынов, отдавших жизни за независимость и территориальную целостность Азербайджана, с глубоким уважением почтили их светлую память. Личный состав структур МЧС также посетил мемориальные комплексы и музеи, созданные в честь истории Великой Победы, где ознакомился с боевым путем доблестных солдат и офицеров.
Сотрудники министерства возложили цветы к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, почтив его память с глубоким уважением.
Мероприятия начались с исполнения Государственного гимна Азербайджана. Память великого лидера Гейдара Алиева, а также шехидов, отдавших жизни за независимость и территориальную целостность Азербайджана, была почтена минутой молчания.
В ходе мероприятий отмечалось значение указа президента, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Азербайджана Ильхама Алиева от 3 декабря 2020 года «Об учреждении Дня Победы в Азербайджанской Республике». Подчеркивалось, что этот документ является историческим, поскольку он увековечивает величественную летопись Победы Азербайджана.
Отмечалось, что уже пять лет азербайджанский народ отмечает 8 Ноября — день освобождения нашего исторического города Шуша, источника культуры, национального наследия и гордости — как День Победы. Великая Победа, вписанная золотыми буквами в историю Азербайджана, была достигнута благодаря выдающемуся полководческому мастерству и блестящим дипломатическим способностям Верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева, невероятному героизму азербайджанских солдат и офицеров, а также крови и жизни наших шехидов.
Было отмечено, что начавшаяся 27 сентября 2020 года в ответ на провокации вооруженных сил Армении Вторая Карабахская война завершилась подписанием акта капитуляции Армении. Историческая победа, одержанная за 44 дня и приведшая к освобождению территорий, находившихся под оккупацией почти 30 лет, обеспечила восстановление территориальной целостности Азербайджана. В ночь с 19 на 20 сентября 2023 года были проведены локальные антитеррористические мероприятия против незаконных вооруженных формирований на территории Карабаха, длившиеся 23 часа, по итогам которых государственный суверенитет Азербайджана был полностью восстановлен на всей территории страны.
В ходе мероприятий подчеркивалось, что историческая победа, одержанная доблестной армией Азербайджана под мудрым руководством президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, является источником гордости для каждого гражданина и что именно с этой Победой начался новый исторический этап в строительстве более сильного и процветающего Азербайджана.
В завершение мероприятий был показан фильм, посвященный Дню Победы.