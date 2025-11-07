USD 1.7000
EUR 1.9612
RUB 2.0928
Подписаться на уведомления
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»
Новость дня
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»

Мероприятия в структурах МЧС в честь Дня Победы

фото
19:52 251

Учреждения и региональные центры Министерства по чрезвычайным ситуациям провели ряд мероприятий в честь 8 Ноября — Дня победы.

Как сообщили в пресс-службе министерства, накануне мероприятий его участники посетили Аллею шехидов, возложили цветы на могилы героических сынов, отдавших жизни за независимость и территориальную целостность Азербайджана, с глубоким уважением почтили их светлую память. Личный состав структур МЧС также посетил мемориальные комплексы и музеи, созданные в честь истории Великой Победы, где ознакомился с боевым путем доблестных солдат и офицеров.

Сотрудники министерства возложили цветы к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, почтив его память с глубоким уважением. 

Мероприятия начались с исполнения Государственного гимна Азербайджана. Память великого лидера Гейдара Алиева, а также шехидов, отдавших жизни за независимость и территориальную целостность Азербайджана, была почтена минутой молчания.

В ходе мероприятий отмечалось значение указа президента, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Азербайджана Ильхама Алиева от 3 декабря 2020 года «Об учреждении Дня Победы в Азербайджанской Республике». Подчеркивалось, что этот документ является историческим, поскольку он увековечивает величественную летопись Победы Азербайджана.

Отмечалось, что уже пять лет азербайджанский народ отмечает 8 Ноября — день освобождения нашего исторического города Шуша, источника культуры, национального наследия и гордости — как День Победы. Великая Победа, вписанная золотыми буквами в историю Азербайджана, была достигнута благодаря выдающемуся полководческому мастерству и блестящим дипломатическим способностям Верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева, невероятному героизму азербайджанских солдат и офицеров, а также крови и жизни наших шехидов.

Было отмечено, что начавшаяся 27 сентября 2020 года в ответ на провокации вооруженных сил Армении Вторая Карабахская война завершилась подписанием акта капитуляции Армении. Историческая победа, одержанная за 44 дня и приведшая к освобождению территорий, находившихся под оккупацией почти 30 лет, обеспечила восстановление территориальной целостности Азербайджана. В ночь с 19 на 20 сентября 2023 года были проведены локальные антитеррористические мероприятия против незаконных вооруженных формирований на территории Карабаха, длившиеся 23 часа, по итогам которых государственный суверенитет Азербайджана был полностью восстановлен на всей территории страны.

В ходе мероприятий подчеркивалось, что историческая победа, одержанная доблестной армией Азербайджана под мудрым руководством президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, является источником гордости для каждого гражданина и что именно с этой Победой начался новый исторический этап в строительстве более сильного и процветающего Азербайджана.

В завершение мероприятий был показан фильм, посвященный Дню Победы.

Азербайджан и Узбекистан у порога Авраама
Азербайджан и Узбекистан у порога Авраама Полагают эксперты
20:53 298
У него получилось. В восьмой раз
У него получилось. В восьмой раз новый мир - старые порядки
20:32 756
Еще одно мощное оружие на улицах Баку
Еще одно мощное оружие на улицах Баку накануне
20:14 1685
Алиев и Шариф провели переговоры
Алиев и Шариф провели переговоры добавлено фото; обновлено 20:04
20:04 2904
Бывший футболист сборной Армении об успехах «Карабаха» в Лиге чемпионов
Бывший футболист сборной Армении об успехах «Карабаха» в Лиге чемпионов
19:11 2708
Венгрия внезапно нашла замену российской нефти
Венгрия внезапно нашла замену российской нефти
18:10 3129
И пошли грузы из Азербайджана в Армению…
И пошли грузы из Азербайджана в Армению… наш комментарий; все еще актуально
08:54 5491
Омбудсмен Сабина Алиева посетила школу-интернат
Омбудсмен Сабина Алиева посетила школу-интернат ФОТО
17:33 676
Что Азербайджан ждал от России?
Что Азербайджан ждал от России? заявление МИД Азербайджана
15:42 5477
Демирташ курду рознь
Демирташ курду рознь наша корреспонденция; все еще актуально
00:09 5415
В Дагестане разбился вертолет: есть погибшие
В Дагестане разбился вертолет: есть погибшие видео
16:54 2626

ЭТО ВАЖНО

Азербайджан и Узбекистан у порога Авраама
Азербайджан и Узбекистан у порога Авраама Полагают эксперты
20:53 298
У него получилось. В восьмой раз
У него получилось. В восьмой раз новый мир - старые порядки
20:32 756
Еще одно мощное оружие на улицах Баку
Еще одно мощное оружие на улицах Баку накануне
20:14 1685
Алиев и Шариф провели переговоры
Алиев и Шариф провели переговоры добавлено фото; обновлено 20:04
20:04 2904
Бывший футболист сборной Армении об успехах «Карабаха» в Лиге чемпионов
Бывший футболист сборной Армении об успехах «Карабаха» в Лиге чемпионов
19:11 2708
Венгрия внезапно нашла замену российской нефти
Венгрия внезапно нашла замену российской нефти
18:10 3129
И пошли грузы из Азербайджана в Армению…
И пошли грузы из Азербайджана в Армению… наш комментарий; все еще актуально
08:54 5491
Омбудсмен Сабина Алиева посетила школу-интернат
Омбудсмен Сабина Алиева посетила школу-интернат ФОТО
17:33 676
Что Азербайджан ждал от России?
Что Азербайджан ждал от России? заявление МИД Азербайджана
15:42 5477
Демирташ курду рознь
Демирташ курду рознь наша корреспонденция; все еще актуально
00:09 5415
В Дагестане разбился вертолет: есть погибшие
В Дагестане разбился вертолет: есть погибшие видео
16:54 2626
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться