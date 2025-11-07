USD 1.7000
EUR 1.9612
RUB 2.0928
Подписаться на уведомления
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»
Новость дня
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»

Сеть АЗС под брендом «Лукойл» обанкротилась

19:56 1093

Сеть автозаправочных станций в Финляндии, работающих под брендом дочерней компании российского «Лукойла» - Teboil, подала заявление о банкротстве. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle.

Владеющая АЗС компания Joroinen Etappi подала заявление о банкротстве в окружной суд региона Северное Саво на юго-востоке Финляндии. На станции по-прежнему продается бензин, но дизельное топливо больше не реализуется. 

Как сообщает Yle, в 2021 году оборот Teboil в Финляндии составил около €990 тыс., однако к 2024 году он сократился почти на четверть, до €756 тыс. Издание утверждает, что компания понесла убытки в размере €22 тыс. Teboil была основана в 1934 году, а в 2005 году стала частью группы компаний «Лукойл».

Ранее Министерство финансов США включило в новый пакет американских санкций «Лукойл» и его дочерние структуры. Соединенные Штаты предоставили месяц на завершение операций с «Лукойлом» и его дочерними предприятиями, в которых компания контролирует 50% и более. После этого «Лукойл» сообщил, что в связи с введением ограничительных мер намерен продать свои международные активы. 30 октября «Лукойл» сообщил, что получил от международной нефтетрейдинговой компании Gunvor предложение о приобретении Lukoil International GmbH, которая владеет зарубежными активами российской компании. Отметим, что швейцарский сырьевой трейдер Gunvor Group основан российским олигархом Геннадием Тимченко и его партнером из Швеции Торбьерном Тернквистом.

Однако 7 ноября Gunvor заявила, что отзывает свое предложение. Компания сделала это заявление после того, как Минфин США сообщил о ее связях с Россией и предупредил, что Gunvor не получит лицензию на ведение бизнеса, пока продолжается российско-украинская война.

«Лукойл» владеет активами в 11 странах, включая нефтеперерабатывающие заводы в Болгарии, Румынии и Нидерландах, сеть автозаправок в Европе, а также проекты по добыче нефти в Азербайджане, Казахстане, Узбекистане, Ираке, Египте, ОАЭ, а также в странах Африки и Латинской Америки.

Азербайджан и Узбекистан у порога Авраама
Азербайджан и Узбекистан у порога Авраама Полагают эксперты
20:53 302
У него получилось. В восьмой раз
У него получилось. В восьмой раз новый мир - старые порядки
20:32 757
Еще одно мощное оружие на улицах Баку
Еще одно мощное оружие на улицах Баку накануне
20:14 1688
Алиев и Шариф провели переговоры
Алиев и Шариф провели переговоры добавлено фото; обновлено 20:04
20:04 2904
Бывший футболист сборной Армении об успехах «Карабаха» в Лиге чемпионов
Бывший футболист сборной Армении об успехах «Карабаха» в Лиге чемпионов
19:11 2711
Венгрия внезапно нашла замену российской нефти
Венгрия внезапно нашла замену российской нефти
18:10 3131
И пошли грузы из Азербайджана в Армению…
И пошли грузы из Азербайджана в Армению… наш комментарий; все еще актуально
08:54 5492
Омбудсмен Сабина Алиева посетила школу-интернат
Омбудсмен Сабина Алиева посетила школу-интернат ФОТО
17:33 676
Что Азербайджан ждал от России?
Что Азербайджан ждал от России? заявление МИД Азербайджана
15:42 5477
Демирташ курду рознь
Демирташ курду рознь наша корреспонденция; все еще актуально
00:09 5416
В Дагестане разбился вертолет: есть погибшие
В Дагестане разбился вертолет: есть погибшие видео
16:54 2626

ЭТО ВАЖНО

Азербайджан и Узбекистан у порога Авраама
Азербайджан и Узбекистан у порога Авраама Полагают эксперты
20:53 302
У него получилось. В восьмой раз
У него получилось. В восьмой раз новый мир - старые порядки
20:32 757
Еще одно мощное оружие на улицах Баку
Еще одно мощное оружие на улицах Баку накануне
20:14 1688
Алиев и Шариф провели переговоры
Алиев и Шариф провели переговоры добавлено фото; обновлено 20:04
20:04 2904
Бывший футболист сборной Армении об успехах «Карабаха» в Лиге чемпионов
Бывший футболист сборной Армении об успехах «Карабаха» в Лиге чемпионов
19:11 2711
Венгрия внезапно нашла замену российской нефти
Венгрия внезапно нашла замену российской нефти
18:10 3131
И пошли грузы из Азербайджана в Армению…
И пошли грузы из Азербайджана в Армению… наш комментарий; все еще актуально
08:54 5492
Омбудсмен Сабина Алиева посетила школу-интернат
Омбудсмен Сабина Алиева посетила школу-интернат ФОТО
17:33 676
Что Азербайджан ждал от России?
Что Азербайджан ждал от России? заявление МИД Азербайджана
15:42 5477
Демирташ курду рознь
Демирташ курду рознь наша корреспонденция; все еще актуально
00:09 5416
В Дагестане разбился вертолет: есть погибшие
В Дагестане разбился вертолет: есть погибшие видео
16:54 2626
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться