Сеть АЗС под брендом «Лукойл» обанкротилась

Сеть автозаправочных станций в Финляндии, работающих под брендом дочерней компании российского «Лукойла» - Teboil, подала заявление о банкротстве. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle.

Владеющая АЗС компания Joroinen Etappi подала заявление о банкротстве в окружной суд региона Северное Саво на юго-востоке Финляндии. На станции по-прежнему продается бензин, но дизельное топливо больше не реализуется.

Как сообщает Yle, в 2021 году оборот Teboil в Финляндии составил около €990 тыс., однако к 2024 году он сократился почти на четверть, до €756 тыс. Издание утверждает, что компания понесла убытки в размере €22 тыс. Teboil была основана в 1934 году, а в 2005 году стала частью группы компаний «Лукойл».

Ранее Министерство финансов США включило в новый пакет американских санкций «Лукойл» и его дочерние структуры. Соединенные Штаты предоставили месяц на завершение операций с «Лукойлом» и его дочерними предприятиями, в которых компания контролирует 50% и более. После этого «Лукойл» сообщил, что в связи с введением ограничительных мер намерен продать свои международные активы. 30 октября «Лукойл» сообщил, что получил от международной нефтетрейдинговой компании Gunvor предложение о приобретении Lukoil International GmbH, которая владеет зарубежными активами российской компании. Отметим, что швейцарский сырьевой трейдер Gunvor Group основан российским олигархом Геннадием Тимченко и его партнером из Швеции Торбьерном Тернквистом.

Однако 7 ноября Gunvor заявила, что отзывает свое предложение. Компания сделала это заявление после того, как Минфин США сообщил о ее связях с Россией и предупредил, что Gunvor не получит лицензию на ведение бизнеса, пока продолжается российско-украинская война.

«Лукойл» владеет активами в 11 странах, включая нефтеперерабатывающие заводы в Болгарии, Румынии и Нидерландах, сеть автозаправок в Европе, а также проекты по добыче нефти в Азербайджане, Казахстане, Узбекистане, Ираке, Египте, ОАЭ, а также в странах Африки и Латинской Америки.