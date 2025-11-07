Еще одно мощное оружие на улицах Баку

Во время репетиции военного парада, посвященного Дню Победы - 8 Ноября, в Баку были впервые замечены новейшие образцы вооружений и боевой техники, поступившие в последние годы на вооружение азербайджанской армии. Среди них — системы, ранее не демонстрировавшиеся публике и ставшие настоящим сюрпризом даже для экспертов по вооружениям. Одним из ключевых новшеств стали китайские зенитные ракетные комплексы HQ-9B дальнего радиуса действия. Это система нового поколения, относящаяся к категории стратегической ПВО. Haqqin.az подробно писал об этом. Однако основное внимание специалистов приковала демонстрация израильской крылатой ракеты Sea Breaker, разработанной компанией Rafael Advanced Defense Systems. Этот высокоточный комплекс 5-го поколения способен поражать надводные и береговые цели на дистанции до 300 километров, обеспечивая поражение фрегата или аналогичной цели одним точным попаданием.

Sea Breaker представляет собой полностью автономную ударную систему морского и наземного базирования. Она интегрирует искусственный интеллект, обеспечивающий распознавание целей и исключение поражения гражданских или ложных объектов. Ракета устойчива к средствам радиоэлектронной борьбы и сохраняет боеспособность даже при потере спутникового наведения. По данным производителя, ракета оснащена электронно-оптической головкой самонаведения последнего поколения, что позволяет ей работать без радиолокационного излучения и оставаться невидимой для большинства современных систем обнаружения. Такая конструкция обеспечивает автономное сопровождение цели и прицельное поражение без участия оператора, но с возможностью его вмешательства на любом этапе. Масса ракеты составляет около 400 килограммов, 113 из которых приходятся на боевую часть. Sea Breaker летит на сверхмалой высоте, огибая рельефы и следуя вдоль береговой линии, что делает ее крайне трудной для перехвата. Благодаря универсальности конструкции ракета может устанавливаться как на фрегаты и катера, так и на мобильные береговые пусковые установки.