USD 1.7000
EUR 1.9612
RUB 2.0928
Подписаться на уведомления
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»
Новость дня
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»

Еще одно мощное оружие на улицах Баку

накануне
Эльяс Шафиев, собкор
20:14 1688

Во время репетиции военного парада, посвященного Дню Победы - 8 Ноября, в Баку были впервые замечены новейшие образцы вооружений и боевой техники, поступившие в последние годы на вооружение азербайджанской армии. Среди них — системы, ранее не демонстрировавшиеся публике и ставшие настоящим сюрпризом даже для экспертов по вооружениям.

Одним из ключевых новшеств стали китайские зенитные ракетные комплексы HQ-9B дальнего радиуса действия. Это система нового поколения, относящаяся к категории стратегической ПВО. Haqqin.az подробно писал об этом.

Однако основное внимание специалистов приковала демонстрация израильской крылатой ракеты Sea Breaker, разработанной компанией Rafael Advanced Defense Systems. Этот высокоточный комплекс 5-го поколения способен поражать надводные и береговые цели на дистанции до 300 километров, обеспечивая поражение фрегата или аналогичной цели одним точным попаданием.

Появление Sea Breaker на улицах Баку — это не просто демонстрация технологической модернизации, но и сигнал о том, что Азербайджан располагает средствами высокоточного поражения

Sea Breaker представляет собой полностью автономную ударную систему морского и наземного базирования. Она интегрирует искусственный интеллект, обеспечивающий распознавание целей и исключение поражения гражданских или ложных объектов. Ракета устойчива к средствам радиоэлектронной борьбы и сохраняет боеспособность даже при потере спутникового наведения.

По данным производителя, ракета оснащена электронно-оптической головкой самонаведения последнего поколения, что позволяет ей работать без радиолокационного излучения и оставаться невидимой для большинства современных систем обнаружения. Такая конструкция обеспечивает автономное сопровождение цели и прицельное поражение без участия оператора, но с возможностью его вмешательства на любом этапе.

Масса ракеты составляет около 400 килограммов, 113 из которых приходятся на боевую часть. Sea Breaker летит на сверхмалой высоте, огибая рельефы и следуя вдоль береговой линии, что делает ее крайне трудной для перехвата. Благодаря универсальности конструкции ракета может устанавливаться как на фрегаты и катера, так и на мобильные береговые пусковые установки.

Ракета оснащена электронно-оптической головкой самонаведения последнего поколения, что позволяет ей работать без радиолокационного излучения и оставаться невидимой для большинства современных систем обнаружения

Впервые макет Sea Breaker был представлен на международной оборонной выставке DEFEA-2021 в Греции. Тогда руководитель отдела маркетинга компании Rafael Йорам Исраэли пояснил, что ракета создавалась как «гибридная система», способная действовать с морских и сухопутных платформ.

Приобретение Sea Breaker Азербайджаном можно рассматривать как шаг в направлении формирования на Каспийском направлении асимметричного потенциала сдерживания. Новые ракеты позволяют нейтрализовать возможные угрозы для прибрежной инфраструктуры, энергетических платформ и морских коммуникаций страны.

Военно-морские силы Азербайджана уже располагают скоростными катерами израильского производства, способными нести ракеты такого класса. Эти катера обеспечивают маневренную платформу для нанесения внезапных ударов по морским целям в радиусе до 300 километров, создавая в акватории Каспийского моря зону гарантированного поражения.

Кроме того, возможность размещения Sea Breaker на мобильных береговых установках значительно расширяет оперативную гибкость азербайджанских вооруженных сил. В сочетании с дальнобойными средствами ПВО HQ-9B это формирует новый эшелонированный контур обороны и контроля воздушно-морского пространства страны.

Появление Sea Breaker на улицах Баку — это не просто демонстрация технологической модернизации, но и сигнал о том, что Азербайджан располагает средствами высокоточного поражения, способными обеспечить превентивное реагирование на любую угрозу в радиусе сотен километров.

Читайте по теме

Уникальная система Израиля: сбивает ракеты и беспилотники наша корреспонденция; все еще актуально
11 августа 2025, 23:33 8455
Толика надежды в Баку. Камо грядеши Израиль с Сирией комментарий по горячим следам; все еще актуально
13 июля 2025, 19:33 6866
Запутанный четырехугольник. Особый интерес Баку новая геополитика
22 апреля 2025, 00:47 13785
Азербайджан и Узбекистан у порога Авраама
Азербайджан и Узбекистан у порога Авраама Полагают эксперты
20:53 303
У него получилось. В восьмой раз
У него получилось. В восьмой раз новый мир - старые порядки
20:32 758
Еще одно мощное оружие на улицах Баку
Еще одно мощное оружие на улицах Баку накануне
20:14 1689
Алиев и Шариф провели переговоры
Алиев и Шариф провели переговоры добавлено фото; обновлено 20:04
20:04 2904
Бывший футболист сборной Армении об успехах «Карабаха» в Лиге чемпионов
Бывший футболист сборной Армении об успехах «Карабаха» в Лиге чемпионов
19:11 2713
Венгрия внезапно нашла замену российской нефти
Венгрия внезапно нашла замену российской нефти
18:10 3132
И пошли грузы из Азербайджана в Армению…
И пошли грузы из Азербайджана в Армению… наш комментарий; все еще актуально
08:54 5492
Омбудсмен Сабина Алиева посетила школу-интернат
Омбудсмен Сабина Алиева посетила школу-интернат ФОТО
17:33 676
Что Азербайджан ждал от России?
Что Азербайджан ждал от России? заявление МИД Азербайджана
15:42 5478
Демирташ курду рознь
Демирташ курду рознь наша корреспонденция; все еще актуально
00:09 5416
В Дагестане разбился вертолет: есть погибшие
В Дагестане разбился вертолет: есть погибшие видео
16:54 2626

ЭТО ВАЖНО

Азербайджан и Узбекистан у порога Авраама
Азербайджан и Узбекистан у порога Авраама Полагают эксперты
20:53 303
У него получилось. В восьмой раз
У него получилось. В восьмой раз новый мир - старые порядки
20:32 758
Еще одно мощное оружие на улицах Баку
Еще одно мощное оружие на улицах Баку накануне
20:14 1689
Алиев и Шариф провели переговоры
Алиев и Шариф провели переговоры добавлено фото; обновлено 20:04
20:04 2904
Бывший футболист сборной Армении об успехах «Карабаха» в Лиге чемпионов
Бывший футболист сборной Армении об успехах «Карабаха» в Лиге чемпионов
19:11 2713
Венгрия внезапно нашла замену российской нефти
Венгрия внезапно нашла замену российской нефти
18:10 3132
И пошли грузы из Азербайджана в Армению…
И пошли грузы из Азербайджана в Армению… наш комментарий; все еще актуально
08:54 5492
Омбудсмен Сабина Алиева посетила школу-интернат
Омбудсмен Сабина Алиева посетила школу-интернат ФОТО
17:33 676
Что Азербайджан ждал от России?
Что Азербайджан ждал от России? заявление МИД Азербайджана
15:42 5478
Демирташ курду рознь
Демирташ курду рознь наша корреспонденция; все еще актуально
00:09 5416
В Дагестане разбился вертолет: есть погибшие
В Дагестане разбился вертолет: есть погибшие видео
16:54 2626
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться