Еще одно мощное оружие на улицах Баку

Во время репетиции военного парада, посвященного Дню Победы - 8 Ноября, в Баку были впервые замечены новейшие образцы вооружений и боевой техники, поступившие в последние годы на вооружение азербайджанской армии. Среди них — системы, ранее не демонстрировавшиеся публике и ставшие настоящим сюрпризом даже для экспертов по вооружениям.
Одним из ключевых новшеств стали китайские зенитные ракетные комплексы HQ-9B дальнего радиуса действия. Это система нового поколения, относящаяся к категории стратегической ПВО. Haqqin.az подробно писал об этом.
Однако основное внимание специалистов приковала демонстрация израильской крылатой ракеты Sea Breaker, разработанной компанией Rafael Advanced Defense Systems. Этот высокоточный комплекс 5-го поколения способен поражать надводные и береговые цели на дистанции до 300 километров, обеспечивая поражение фрегата или аналогичной цели одним точным попаданием.
Sea Breaker представляет собой полностью автономную ударную систему морского и наземного базирования. Она интегрирует искусственный интеллект, обеспечивающий распознавание целей и исключение поражения гражданских или ложных объектов. Ракета устойчива к средствам радиоэлектронной борьбы и сохраняет боеспособность даже при потере спутникового наведения.
По данным производителя, ракета оснащена электронно-оптической головкой самонаведения последнего поколения, что позволяет ей работать без радиолокационного излучения и оставаться невидимой для большинства современных систем обнаружения. Такая конструкция обеспечивает автономное сопровождение цели и прицельное поражение без участия оператора, но с возможностью его вмешательства на любом этапе.
Масса ракеты составляет около 400 килограммов, 113 из которых приходятся на боевую часть. Sea Breaker летит на сверхмалой высоте, огибая рельефы и следуя вдоль береговой линии, что делает ее крайне трудной для перехвата. Благодаря универсальности конструкции ракета может устанавливаться как на фрегаты и катера, так и на мобильные береговые пусковые установки.
Впервые макет Sea Breaker был представлен на международной оборонной выставке DEFEA-2021 в Греции. Тогда руководитель отдела маркетинга компании Rafael Йорам Исраэли пояснил, что ракета создавалась как «гибридная система», способная действовать с морских и сухопутных платформ.
Приобретение Sea Breaker Азербайджаном можно рассматривать как шаг в направлении формирования на Каспийском направлении асимметричного потенциала сдерживания. Новые ракеты позволяют нейтрализовать возможные угрозы для прибрежной инфраструктуры, энергетических платформ и морских коммуникаций страны.
Военно-морские силы Азербайджана уже располагают скоростными катерами израильского производства, способными нести ракеты такого класса. Эти катера обеспечивают маневренную платформу для нанесения внезапных ударов по морским целям в радиусе до 300 километров, создавая в акватории Каспийского моря зону гарантированного поражения.
Кроме того, возможность размещения Sea Breaker на мобильных береговых установках значительно расширяет оперативную гибкость азербайджанских вооруженных сил. В сочетании с дальнобойными средствами ПВО HQ-9B это формирует новый эшелонированный контур обороны и контроля воздушно-морского пространства страны.
Появление Sea Breaker на улицах Баку — это не просто демонстрация технологической модернизации, но и сигнал о том, что Азербайджан располагает средствами высокоточного поражения, способными обеспечить превентивное реагирование на любую угрозу в радиусе сотен километров.