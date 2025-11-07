Творческий фестиваль ZəfərFest-5

В фестивале приняли участие представители власти, депутаты, известные деятели культуры и искусства, руководители средств массовой информации, специалисты в сфере образования, дети шехидов, преподавательский и студенческий состав образовательных учреждений и другие гости.

Кроме того, в мероприятии приняли участие коллективы художественной самодеятельности центров развития детей и молодежи, действующих в системе Министерства науки и образования, Гимназии искусств при Азербайджанской национальной консерватории, в том числе одиннадцатилетняя музыкальная школа №3 имени Джовдета Гаджиева, Детский центр музыки и искусства Sənət. В целом около 400 школьников продемонстрировали литературно-художественные композиции, в их исполнении прозвучали стихи и песни на тему патриотизма.

Фестиваль, посвященный Победе в Отечественной войне, проводится уже в пятый раз и ежегодно становится важной площадкой для демонстрации патриотического духа и творческих способностей молодежи.