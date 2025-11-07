USD 1.7000
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»

Творческий фестиваль ZəfərFest-5

20:18 204

Накануне во Дворце Гейдара Алиева прошел организованный Министерством науки и образования творческий фестиваль ZəfərFest-5, посвященный пятилетию Отечественной войны.

В фестивале приняли участие представители власти, депутаты, известные деятели культуры и искусства, руководители средств массовой информации, специалисты в сфере образования, дети шехидов, преподавательский и студенческий состав образовательных учреждений и другие гости.

Кроме того, в мероприятии приняли участие коллективы художественной самодеятельности центров развития детей и молодежи, действующих в системе Министерства науки и образования, Гимназии искусств при Азербайджанской национальной консерватории, в том числе одиннадцатилетняя музыкальная школа №3 имени Джовдета Гаджиева, Детский центр музыки и искусства Sənət. В целом около 400 школьников продемонстрировали литературно-художественные композиции, в их исполнении прозвучали стихи и песни на тему патриотизма.

Фестиваль, посвященный Победе в Отечественной войне, проводится уже в пятый раз и ежегодно становится важной площадкой для демонстрации патриотического духа и творческих способностей молодежи.

Основная цель фестиваля – почтить память шехидов Отечественной войны, донести до детей и молодежи славную победу азербайджанской армии и суть борьбы за восстановление территориальной целостности Азербайджана.

Мероприятие также направлено на то, чтобы донести до подрастающего поколения исторические достижения в Отечественной войне, героизм азербайджанской армии и значение этой Победы для тюркского мира в целом.

