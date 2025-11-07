USD 1.7000
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»

Эрдоган и Жапаров поздравили Алиева

20:24 411

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву поздравительное письмо в связи с 8 Ноября – Днем Победы в Азербайджане.

«От имени моего народа и от себя лично сердечно поздравляю Ваше превосходительство и братский народ Азербайджана с пятой годовщиной Победы в Отечественной войне. Надеюсь, что конструктивные шаги, предпринимаемые в рамках мирного процесса после этой славной Победы, приведут к долгосрочному соглашению. Верю, что мирная обстановка на Кавказе, где царит стабильность, послужит благополучию всего региона и еще больше повысит стратегическое значение Кавказа в мировой политике», – говорится в послании Эрдогана.

Глава турецкого государства отметил, что прогресс, достигнутый в стремительном возрождении и восстановлении освобожденных азербайджанских земель, заслуживает высокой оценки.

«В годовщину этого знаменательного дня Турция испытывает огромную гордость от того, что является свидетелем прогресса, которого братский Азербайджан, чью печаль она считает своей печалью, а радость – своей радостью, уверенными шагами достиг как в регионе, так и за его пределами», – подчеркнул президент Турции.

Реджеп Тайип Эрдоган указал, что «выстроенные на прочном фундаменте союзничество и особое сотрудничество, которое мы демонстрируем во всех областях, стали одними из важнейших столпов регионального мира, доверия и стабильности».

«Пользуясь случаем, желаю Вашему превосходительству здоровья, дружественному и братскому народу Азербайджана – хороших дней и благополучия», – резюмировал турецкий лидер.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров также поздравил азербайджанского коллегу с 8 Ноября – Днем Победы в Азербайджане.

«От себя лично и от имени всего кыргызского народа искренне поздравляю Вас и братский азербайджанский народ с Днем Победы Азербайджанской Республики. Под Вашим мудрым руководством Азербайджанская Республика добилась больших успехов, заняла достойное место на международной арене и стабильно развивается», – говорится в письме.

Жапаров выразил уверенность, что политическое, торгово-экономическое и культурно-гуманитарное сотрудничество между двумя странами будет и впредь укрепляться и углубляться на благо наших народов.

«Уважаемый Ильхам Гейдарович, желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а народу братской Азербайджанской Республики – мира и развития», – подчеркнул президент Кыргызстана.

