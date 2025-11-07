USD 1.7000
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»

«Русский дом» закрывается, офис Европарламента открывается

20:33 584

Председатель Европарламента (ЕП) Роберта Метсола в ходе выступления в законодательном органе Молдовы объявила об открытии офиса ЕП в Кишиневе. Об этом сообщает Newsmaker.

«Уважаемый господин председатель, уважаемые депутаты парламента Молдовы, дорогие европейцы! В свой первый год на посту председателя Европейского парламента я пришла именно в этот зал и сказала, что место Молдовы – в Европе. Для меня честь вернуться сюда с новым мандатом главы Европарламента не только для того, чтобы повторить это послание, но и чтобы подтвердить его заново», – отметила Метсола.

В своем выступлении она подчеркнула важность парламентских выборов и процесса европейской интеграции.

Она также объявила об открытии бюро Европейского парламента в Кишиневе.

«Это четкий сигнал нашей поддержки странам «Восточного партнерства» и пути Молдовы в Европейский союз. Это представительство будет работать здесь ежедневно, рядом с вами, поддерживая и помогая вам в ваших усилиях», – сказала она.

В конце Метсола подчеркнула, что ЕС нуждается в Молдове так же, как Кишинев нуждается в Евросоюзе.

Ранее правительство Молдовы приняло решение о закрытии Российского центра науки и культуры (РЦНК) («Русский дом») в Кишиневе. Министр культуры Кристиан Жардан, внеся предложение о денонсации соответствующего соглашения, отметил, что у Молдовы нет аналогичного центра культуры на территории России. 

Азербайджан и Узбекистан у порога Авраама
Азербайджан и Узбекистан у порога Авраама Полагают эксперты
20:53 306
У него получилось. В восьмой раз
У него получилось. В восьмой раз новый мир - старые порядки
20:32 764
Еще одно мощное оружие на улицах Баку
Еще одно мощное оружие на улицах Баку накануне
20:14 1699
Алиев и Шариф провели переговоры
Алиев и Шариф провели переговоры добавлено фото; обновлено 20:04
20:04 2907
Бывший футболист сборной Армении об успехах «Карабаха» в Лиге чемпионов
Бывший футболист сборной Армении об успехах «Карабаха» в Лиге чемпионов
19:11 2717
Венгрия внезапно нашла замену российской нефти
Венгрия внезапно нашла замену российской нефти
18:10 3133
И пошли грузы из Азербайджана в Армению…
И пошли грузы из Азербайджана в Армению… наш комментарий; все еще актуально
08:54 5492
Омбудсмен Сабина Алиева посетила школу-интернат
Омбудсмен Сабина Алиева посетила школу-интернат ФОТО
17:33 677
Что Азербайджан ждал от России?
Что Азербайджан ждал от России? заявление МИД Азербайджана
15:42 5481
Демирташ курду рознь
Демирташ курду рознь наша корреспонденция; все еще актуально
00:09 5416
В Дагестане разбился вертолет: есть погибшие
В Дагестане разбился вертолет: есть погибшие видео
16:54 2626

