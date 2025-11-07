«Русский дом» закрывается, офис Европарламента открывается

Председатель Европарламента (ЕП) Роберта Метсола в ходе выступления в законодательном органе Молдовы объявила об открытии офиса ЕП в Кишиневе. Об этом сообщает Newsmaker.

«Уважаемый господин председатель, уважаемые депутаты парламента Молдовы, дорогие европейцы! В свой первый год на посту председателя Европейского парламента я пришла именно в этот зал и сказала, что место Молдовы – в Европе. Для меня честь вернуться сюда с новым мандатом главы Европарламента не только для того, чтобы повторить это послание, но и чтобы подтвердить его заново», – отметила Метсола.

В своем выступлении она подчеркнула важность парламентских выборов и процесса европейской интеграции.

Она также объявила об открытии бюро Европейского парламента в Кишиневе.

«Это четкий сигнал нашей поддержки странам «Восточного партнерства» и пути Молдовы в Европейский союз. Это представительство будет работать здесь ежедневно, рядом с вами, поддерживая и помогая вам в ваших усилиях», – сказала она.

В конце Метсола подчеркнула, что ЕС нуждается в Молдове так же, как Кишинев нуждается в Евросоюзе.

