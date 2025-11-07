USD 1.7000
EUR 1.9612
RUB 2.0928
Подписаться на уведомления
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»
Новость дня
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»

У него получилось. В восьмой раз

новый мир - старые порядки
Фарид Исаев, автор haqqin.az
20:32 765

В Камеруне прошла церемония инаугурации президента Поля Бийа, персонажа из книги Гиннеса. В свои 92 года он является самым возрастным главой государства, в президентах он ходит с 1982 года. А если учесть пост премьера с 1975 года до этого, то руководит Бийа Камеруном уже ровно полвека. Теперь впереди еще один семилетний срок, и теоретически есть шансы стать столетним президентом.

Если для СМИ стало новостью желание престарелого главы государства баллотироваться еще раз, несмотря на понятные проблемы со здоровьем, которые он регулярно решает в неблизкой Швейцарии, то сам факт очередной электоральной победы вообще никого не удивил: политическая машина отлажена и работает практически без участия главного героя, который выступил всего на одном митинге, и без сбоев, которые случались в начале президентского пути Бийа. Тогда пришлось и с парой попыток госпереворота побороться.

По многочисленным просьбам граждан, как заявил Бийа, он и выдвинулся на очередной срок, а его красавица жена Шанталь, которая младше супруга на сорок лет, всячески это решение приветствовала

В этот раз, в отличие от предыдущих, президент-ветеран не стал жадничать, и число голосов, отданных за него, определили в скромные 53,7%. Главному конкуренту, бывшему министру занятости Иссе Чироме, отписали 35,2%. Тот обиделся, объявил себя победителем и призвал к протестам. Протесты были, были и жертвы, не было только результатов протестов. В восьмой раз Поль Бийа приступает к управлению страной.

У этого по-настоящему выдающегося результата есть несколько причин. Одна из них, безусловно, кроется в политических талантах этого африканского лидера. Родившийся тогда, когда Камерун еще был французской колонией, Бийа получил весьма приличное образование в метрополии: он изучал политику и международные отношения в элитных Сорбонне, Сьянс По и Институте исследований «заморских территорий». Уже через десять лет после возвращения на родину, получившую независимость, он становится премьер-министром, а затем путем нехитрой интриги становится лидером страны, вытеснив предшественника и наставника – Бабатуру Ахиджо. Впрочем, тот ко времени вынужденного окончания государственной карьеры проправил уже 22 года.

Талантливый преемник, в отличие от Ахиджо, мусульманина из народа фулани, был католиком-христианином из племени бети народа фанг. И для укрепления своей власти он резко нарастил количество чиновников с 80 тысяч человек в 1982 году до 180 тысяч в 1988 году, назначая на посты людей из своего племени.

Протесты были, были и жертвы, не было только результатов протестов. В восьмой раз Поль Бийа приступает к управлению страной

Другим источником успеха стала найденная в конце 70-х в Камеруне нефть. Сейчас на ее продажи приходится половина экспорта и 14% доходов бюджета. Наряду с кофе и какао - это важнейшее национальное богатство.

Но в стране, которая значится одной из самых коррумпированных в мире, богатства на всех, разумеется, не хватает, и когда случаются экономические кризисы, Поль Бийа весьма умело добивается международной поддержки, и кредиты, например, Всемирного банка позволяют как-то снимать остроту проблем в Камеруне, где 40% людей находятся за чертой бедности.

Как же можно бросить такой замечательный народ?

Другим источником успеха президента стала найденная в конце 70-х в Камеруне нефть. Сейчас на ее продажи приходится половина экспорта и 14% доходов бюджета

По многочисленным просьбам граждан, как заявил Бийа, он и выдвинулся на очередной срок, а его красавица жена Шанталь, которая младше супруга на сорок лет, всячески это решение приветствовала. Теперь, после инаугурации, можно снова уехать в Швейцарию или Францию, где у этой пары имеется соответствующая их положению недвижимость, и постараться дотянуть до ста президентских лет.

Кстати, если вдруг что-то неприятное случится со здоровьем президента, до организации новых выборов президентские обязанности по Конституции будет исполнять председатель Сената. Сейчас эту должность занимает Марсель Ниат Нджифенджи, которому 91 год. Что-то в этом Камеруне есть такое…

Азербайджан и Узбекистан у порога Авраама
Азербайджан и Узбекистан у порога Авраама Полагают эксперты
20:53 307
У него получилось. В восьмой раз
У него получилось. В восьмой раз новый мир - старые порядки
20:32 766
Еще одно мощное оружие на улицах Баку
Еще одно мощное оружие на улицах Баку накануне
20:14 1702
Алиев и Шариф провели переговоры
Алиев и Шариф провели переговоры добавлено фото; обновлено 20:04
20:04 2909
Бывший футболист сборной Армении об успехах «Карабаха» в Лиге чемпионов
Бывший футболист сборной Армении об успехах «Карабаха» в Лиге чемпионов
19:11 2718
Венгрия внезапно нашла замену российской нефти
Венгрия внезапно нашла замену российской нефти
18:10 3134
И пошли грузы из Азербайджана в Армению…
И пошли грузы из Азербайджана в Армению… наш комментарий; все еще актуально
08:54 5493
Омбудсмен Сабина Алиева посетила школу-интернат
Омбудсмен Сабина Алиева посетила школу-интернат ФОТО
17:33 677
Что Азербайджан ждал от России?
Что Азербайджан ждал от России? заявление МИД Азербайджана
15:42 5481
Демирташ курду рознь
Демирташ курду рознь наша корреспонденция; все еще актуально
00:09 5416
В Дагестане разбился вертолет: есть погибшие
В Дагестане разбился вертолет: есть погибшие видео
16:54 2626

ЭТО ВАЖНО

Азербайджан и Узбекистан у порога Авраама
Азербайджан и Узбекистан у порога Авраама Полагают эксперты
20:53 307
У него получилось. В восьмой раз
У него получилось. В восьмой раз новый мир - старые порядки
20:32 766
Еще одно мощное оружие на улицах Баку
Еще одно мощное оружие на улицах Баку накануне
20:14 1702
Алиев и Шариф провели переговоры
Алиев и Шариф провели переговоры добавлено фото; обновлено 20:04
20:04 2909
Бывший футболист сборной Армении об успехах «Карабаха» в Лиге чемпионов
Бывший футболист сборной Армении об успехах «Карабаха» в Лиге чемпионов
19:11 2718
Венгрия внезапно нашла замену российской нефти
Венгрия внезапно нашла замену российской нефти
18:10 3134
И пошли грузы из Азербайджана в Армению…
И пошли грузы из Азербайджана в Армению… наш комментарий; все еще актуально
08:54 5493
Омбудсмен Сабина Алиева посетила школу-интернат
Омбудсмен Сабина Алиева посетила школу-интернат ФОТО
17:33 677
Что Азербайджан ждал от России?
Что Азербайджан ждал от России? заявление МИД Азербайджана
15:42 5481
Демирташ курду рознь
Демирташ курду рознь наша корреспонденция; все еще актуально
00:09 5416
В Дагестане разбился вертолет: есть погибшие
В Дагестане разбился вертолет: есть погибшие видео
16:54 2626
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться