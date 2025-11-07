У него получилось. В восьмой раз

В Камеруне прошла церемония инаугурации президента Поля Бийа, персонажа из книги Гиннеса. В свои 92 года он является самым возрастным главой государства, в президентах он ходит с 1982 года. А если учесть пост премьера с 1975 года до этого, то руководит Бийа Камеруном уже ровно полвека. Теперь впереди еще один семилетний срок, и теоретически есть шансы стать столетним президентом. Если для СМИ стало новостью желание престарелого главы государства баллотироваться еще раз, несмотря на понятные проблемы со здоровьем, которые он регулярно решает в неблизкой Швейцарии, то сам факт очередной электоральной победы вообще никого не удивил: политическая машина отлажена и работает практически без участия главного героя, который выступил всего на одном митинге, и без сбоев, которые случались в начале президентского пути Бийа. Тогда пришлось и с парой попыток госпереворота побороться.

В этот раз, в отличие от предыдущих, президент-ветеран не стал жадничать, и число голосов, отданных за него, определили в скромные 53,7%. Главному конкуренту, бывшему министру занятости Иссе Чироме, отписали 35,2%. Тот обиделся, объявил себя победителем и призвал к протестам. Протесты были, были и жертвы, не было только результатов протестов. В восьмой раз Поль Бийа приступает к управлению страной. У этого по-настоящему выдающегося результата есть несколько причин. Одна из них, безусловно, кроется в политических талантах этого африканского лидера. Родившийся тогда, когда Камерун еще был французской колонией, Бийа получил весьма приличное образование в метрополии: он изучал политику и международные отношения в элитных Сорбонне, Сьянс По и Институте исследований «заморских территорий». Уже через десять лет после возвращения на родину, получившую независимость, он становится премьер-министром, а затем путем нехитрой интриги становится лидером страны, вытеснив предшественника и наставника – Бабатуру Ахиджо. Впрочем, тот ко времени вынужденного окончания государственной карьеры проправил уже 22 года. Талантливый преемник, в отличие от Ахиджо, мусульманина из народа фулани, был католиком-христианином из племени бети народа фанг. И для укрепления своей власти он резко нарастил количество чиновников с 80 тысяч человек в 1982 году до 180 тысяч в 1988 году, назначая на посты людей из своего племени.

Другим источником успеха стала найденная в конце 70-х в Камеруне нефть. Сейчас на ее продажи приходится половина экспорта и 14% доходов бюджета. Наряду с кофе и какао - это важнейшее национальное богатство. Но в стране, которая значится одной из самых коррумпированных в мире, богатства на всех, разумеется, не хватает, и когда случаются экономические кризисы, Поль Бийа весьма умело добивается международной поддержки, и кредиты, например, Всемирного банка позволяют как-то снимать остроту проблем в Камеруне, где 40% людей находятся за чертой бедности. Как же можно бросить такой замечательный народ?