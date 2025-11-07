Азербайджан распрощался с "Лукойлом"

Как сообщили haqqin.az осведомленные источники, Азербайджан прекратил закупки нефти компании «Лукойл». Ранее такие закупки наряду с поставками сырья из других каспийских источников эпизодически осуществлялись для обеспечения загрузки бакинского НПЗ имени Гейдара Алиева.
Накануне агентство Reuters писало, будто «Лукойл» отказался от доставки нефти в порт Баку, однако фактически речь идет об обратной ситуации: в октябре 2025 года из-за ужесточения американских санкций против российской компании азербайджанская сторона решила прекратить такие операции.
Бакинский нефтеперерабатывающий завод имени Гейдара Алиева — единственная в Азербайджане НПЗ-площадка — перерабатывает в год 6,5 миллиона тонн с планом увеличения производственных мощностей до 7,5 миллиона. На фоне естественного снижения добычи нефти в Азербайджане часть сырья для завода поступала в последние годы из соседних стран Каспийского региона, прежде всего из Казахстана.
По словам собеседника haqqin.az, ранее на НПЗ поставлялись отдельные партии нефти, добытые на месторождении имени Юрия Карчагина в российском секторе Каспийского моря (проект «Лукойла»). До декабря 2022 года азербайджанская инфраструктура также транспортировала нефть с месторождений Карчагина и имени Владимира Филановского по нефтепроводу Баку–Тбилиси–Джейхан. Однако после введения против России первых международных ограничений подобные перекачки нефти по БТД были прекращены. Но для поддержания внутреннего топливно-энергетического баланса Азербайджан продолжал точечные закупки этого сырья исключительно для собственного НПЗ, не нарушая при этом санкционных требований. Однако последовавшее в октябре 2025 года ужесточение американских санкций свело на нет и эту возможность.
6 ноября, по данным Reuters, танкер с нефтью «Лукойла» не стал заходить в порт Баку и был перенаправлен в Махачкалу. В ноябре «Лукойл» поставит в порт Махачкалы около 30 тысяч тонн, а с декабря — весь объем порядка 130 тысяч тонн нефти, ранее предназначавшейся Азербайджану. В Махачкале нефть перегружается в емкости нефтебазы «Дагнефтепродукт», после чего поступает в трубопровод Махачкала–Новороссийск, связанный с транспортной системой Баку–Новороссийск, и далее идет на экспорт. Ежемесячная пропускная способность махачкалинского терминала составляет около 400 тысяч тонн нефти.
Следует отметить, что по факту Азербайджан не использует маршрут Баку–Новороссийск уже несколько лет, хотя в 1997–1999 годах он был основной экспортной артерией азербайджанской нефти. Но в 1999 году в строй был введен нефтепровод Баку–Супса, а в 2006 году — Баку–Тбилиси–Джейхан, что перераспределило экспортные потоки и снизило роль северного направления.
На этом фоне отказ Баку от закупок для НПЗ лукойловского сырья логично вписывается в обновленную санкционную среду и действующую логистику каспийских поставок нефти.