Азербайджан распрощался с "Лукойлом"

Как сообщили haqqin.az осведомленные источники, Азербайджан прекратил закупки нефти компании «Лукойл». Ранее такие закупки наряду с поставками сырья из других каспийских источников эпизодически осуществлялись для обеспечения загрузки бакинского НПЗ имени Гейдара Алиева. Накануне агентство Reuters писало, будто «Лукойл» отказался от доставки нефти в порт Баку, однако фактически речь идет об обратной ситуации: в октябре 2025 года из-за ужесточения американских санкций против российской компании азербайджанская сторона решила прекратить такие операции.

Бакинский нефтеперерабатывающий завод имени Гейдара Алиева — единственная в Азербайджане НПЗ-площадка — перерабатывает в год 6,5 миллиона тонн с планом увеличения производственных мощностей до 7,5 миллиона. На фоне естественного снижения добычи нефти в Азербайджане часть сырья для завода поступала в последние годы из соседних стран Каспийского региона, прежде всего из Казахстана. По словам собеседника haqqin.az, ранее на НПЗ поставлялись отдельные партии нефти, добытые на месторождении имени Юрия Карчагина в российском секторе Каспийского моря (проект «Лукойла»). До декабря 2022 года азербайджанская инфраструктура также транспортировала нефть с месторождений Карчагина и имени Владимира Филановского по нефтепроводу Баку–Тбилиси–Джейхан. Однако после введения против России первых международных ограничений подобные перекачки нефти по БТД были прекращены. Но для поддержания внутреннего топливно-энергетического баланса Азербайджан продолжал точечные закупки этого сырья исключительно для собственного НПЗ, не нарушая при этом санкционных требований. Однако последовавшее в октябре 2025 года ужесточение американских санкций свело на нет и эту возможность.