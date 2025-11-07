USD 1.7000
EUR 1.9612
RUB 2.0928
Подписаться на уведомления
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»
Новость дня
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»

Азербайджан распрощался с "Лукойлом"

главное на этот час
Эльнур Мамедов, отдел экономики
20:45 654

Как сообщили haqqin.az осведомленные источники, Азербайджан прекратил закупки нефти компании «Лукойл». Ранее такие закупки наряду с поставками сырья из других каспийских источников эпизодически осуществлялись для обеспечения загрузки бакинского НПЗ имени Гейдара Алиева.

Накануне агентство Reuters писало, будто «Лукойл» отказался от доставки нефти в порт Баку, однако фактически речь идет об обратной ситуации: в октябре 2025 года из-за ужесточения американских санкций против российской компании азербайджанская сторона решила прекратить такие операции.

Накануне агентство Reuters писало, будто «Лукойл» отказался от доставки нефти в порт Баку

Бакинский нефтеперерабатывающий завод имени Гейдара Алиева — единственная в Азербайджане НПЗ-площадка — перерабатывает в год 6,5 миллиона тонн с планом увеличения производственных мощностей до 7,5 миллиона. На фоне естественного снижения добычи нефти в Азербайджане часть сырья для завода поступала в последние годы из соседних стран Каспийского региона, прежде всего из Казахстана.

По словам собеседника haqqin.az, ранее на НПЗ поставлялись отдельные партии нефти, добытые на месторождении имени Юрия Карчагина в российском секторе Каспийского моря (проект «Лукойла»). До декабря 2022 года азербайджанская инфраструктура также транспортировала нефть с месторождений Карчагина и имени Владимира Филановского по нефтепроводу Баку–Тбилиси–Джейхан. Однако после введения против России первых международных ограничений подобные перекачки нефти по БТД были прекращены. Но для поддержания внутреннего топливно-энергетического баланса Азербайджан продолжал точечные закупки этого сырья исключительно для собственного НПЗ, не нарушая при этом санкционных требований. Однако последовавшее в октябре 2025 года ужесточение американских санкций свело на нет и эту возможность.

Бакинский нефтеперерабатывающий завод имени Гейдара Алиева — единственная в Азербайджане НПЗ-площадка — перерабатывает в год 6,5 миллиона тонн с планом увеличения производственных мощностей до 7,5 миллиона

6 ноября, по данным Reuters, танкер с нефтью «Лукойла» не стал заходить в порт Баку и был перенаправлен в Махачкалу. В ноябре «Лукойл» поставит в порт Махачкалы около 30 тысяч тонн, а с декабря — весь объем порядка 130 тысяч тонн нефти, ранее предназначавшейся Азербайджану. В Махачкале нефть перегружается в емкости нефтебазы «Дагнефтепродукт», после чего поступает в трубопровод Махачкала–Новороссийск, связанный с транспортной системой Баку–Новороссийск, и далее идет на экспорт. Ежемесячная пропускная способность махачкалинского терминала составляет около 400 тысяч тонн нефти.

Следует отметить, что по факту Азербайджан не использует маршрут Баку–Новороссийск уже несколько лет, хотя в 1997–1999 годах он был основной экспортной артерией азербайджанской нефти. Но в 1999 году в строй был введен нефтепровод Баку–Супса, а в 2006 году — Баку–Тбилиси–Джейхан, что перераспределило экспортные потоки и снизило роль северного направления.

На этом фоне отказ Баку от закупок для НПЗ лукойловского сырья логично вписывается в обновленную санкционную среду и действующую логистику каспийских поставок нефти.

Читайте по теме

Что ждет бизнес «ЛУКОЙЛа» в Азербайджане все еще актуально
26 октября 2025, 00:06 9831
Казахстан хочет. Азербайджан не может горячая тема; все еще актуально
15 октября 2025, 21:22 9170
Азербайджан и Узбекистан у порога Авраама
Азербайджан и Узбекистан у порога Авраама Полагают эксперты
20:53 308
У него получилось. В восьмой раз
У него получилось. В восьмой раз новый мир - старые порядки
20:32 766
Еще одно мощное оружие на улицах Баку
Еще одно мощное оружие на улицах Баку накануне
20:14 1704
Алиев и Шариф провели переговоры
Алиев и Шариф провели переговоры добавлено фото; обновлено 20:04
20:04 2910
Бывший футболист сборной Армении об успехах «Карабаха» в Лиге чемпионов
Бывший футболист сборной Армении об успехах «Карабаха» в Лиге чемпионов
19:11 2718
Венгрия внезапно нашла замену российской нефти
Венгрия внезапно нашла замену российской нефти
18:10 3134
И пошли грузы из Азербайджана в Армению…
И пошли грузы из Азербайджана в Армению… наш комментарий; все еще актуально
08:54 5493
Омбудсмен Сабина Алиева посетила школу-интернат
Омбудсмен Сабина Алиева посетила школу-интернат ФОТО
17:33 677
Что Азербайджан ждал от России?
Что Азербайджан ждал от России? заявление МИД Азербайджана
15:42 5481
Демирташ курду рознь
Демирташ курду рознь наша корреспонденция; все еще актуально
00:09 5416
В Дагестане разбился вертолет: есть погибшие
В Дагестане разбился вертолет: есть погибшие видео
16:54 2626

ЭТО ВАЖНО

Азербайджан и Узбекистан у порога Авраама
Азербайджан и Узбекистан у порога Авраама Полагают эксперты
20:53 308
У него получилось. В восьмой раз
У него получилось. В восьмой раз новый мир - старые порядки
20:32 766
Еще одно мощное оружие на улицах Баку
Еще одно мощное оружие на улицах Баку накануне
20:14 1704
Алиев и Шариф провели переговоры
Алиев и Шариф провели переговоры добавлено фото; обновлено 20:04
20:04 2910
Бывший футболист сборной Армении об успехах «Карабаха» в Лиге чемпионов
Бывший футболист сборной Армении об успехах «Карабаха» в Лиге чемпионов
19:11 2718
Венгрия внезапно нашла замену российской нефти
Венгрия внезапно нашла замену российской нефти
18:10 3134
И пошли грузы из Азербайджана в Армению…
И пошли грузы из Азербайджана в Армению… наш комментарий; все еще актуально
08:54 5493
Омбудсмен Сабина Алиева посетила школу-интернат
Омбудсмен Сабина Алиева посетила школу-интернат ФОТО
17:33 677
Что Азербайджан ждал от России?
Что Азербайджан ждал от России? заявление МИД Азербайджана
15:42 5481
Демирташ курду рознь
Демирташ курду рознь наша корреспонденция; все еще актуально
00:09 5416
В Дагестане разбился вертолет: есть погибшие
В Дагестане разбился вертолет: есть погибшие видео
16:54 2626
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться