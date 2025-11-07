USD 1.7000
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»

Азербайджан и Узбекистан у порога Авраама

Азербайджан и Узбекистан могут стать следующими странами, присоединившимися к Авраамовым соглашениям после Казахстана. Об этом пишут агентство Reuters и центр Atlantic Council.

По их мнению, после того как Казахстан присоединился к Авраамовым соглашениям, которые способствуют нормализации отношений между Израилем и арабскими странами, внимание международного сообщества переключилось на возможное расширение этого процесса. Среди потенциальных кандидатов на вступление в соглашение рассматриваются Азербайджан и Узбекистан.

Как отмечает Reuters, президент США Трамп заявил, что Казахстан не единственная страна, заинтересованная в присоединении к соглашению.

«Азербайджан и Узбекистан, которые имеют тесные связи с Израилем, также рассматриваются как потенциальные кандидаты», – подчеркнул Трамп.

В свою очередь, аналитики Atlantic Council подчеркивают, что присоединение Казахстана – только начало.

«Многие тюркские страны Кавказа и Центральной Азии, такие как Азербайджан и Узбекистан, также проявляют интерес к присоединению к Авраамовым соглашениям», – полагают эксперты.

По их мнению, причина кроется в стремлении укрепить отношения с США и Израилем, а также диверсифицировать свои международные связи.

Авраамовы соглашения были подписаны в 2020 году между Израилем, ОАЭ, Бахрейном и Марокко при посредничестве США, чтобы установить дипломатические отношения между еврейским государством и арабскими странами. В 2021 году к соглашениям присоединился Судан, потом — Египет.

