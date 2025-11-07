USD 1.7000
EUR 1.9612
RUB 2.0928
Подписаться на уведомления
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»
Новость дня
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»

Товарищ Си открыл новый китайский авианосец

21:02 122

Китай официально ввел в эксплуатацию свой третий авианосец — «Фуцзянь», ставший первым кораблем такого класса, полностью разработанным и построенным в стране. Об этом сообщает Financial Times.

Китай официально ввел в эксплуатацию свой третий авианосец — «Фуцзянь», ставший первым кораблем такого класса, полностью разработанным и построенным в стране. Об этом сообщает Financial Times.

Церемонию провел лидер КНР Си Цзиньпин на острове Хайнань. «Фуцзянь» оснащен тремя электромагнитными катапультами для запуска истребителей, что ставит его на один уровень с американским авианосцем типа «Джеральд Форд». Однако в отличие от своего американского аналога, использующего ядерную силовую установку, китайский корабль работает на традиционных двигателях, что ограничивает его дальность.

Как сообщает издание, Пекин приобрел свой первый авианосец, «Ляонин», в 1998 году, заказав его еще у СССР, и завершил его переоборудование только в 2012 году. Второй авианосец, «Шаньдун», был введен в эксплуатацию в конце 2019 года. В настоящее время строится четвертый авианосец, и китайские военные намерены построить еще несколько.

Си Цзиньпин поставил амбициозную цель – к 2035 году полностью модернизировать армию Китая (НОАК), а к 2049 году превратить ее в «мировую» военную силу. Авианосцы рассматриваются как важнейший символ национальной мощи и инструмент противодействия американскому влиянию в западной части Тихого океана. Военные эксперты отмечают, что, несмотря на уязвимость авианосцев в свете современных технологий, таких как боевые дроны и противокорабельные ракеты, Китай по-прежнему рассматривает их как важнейший элемент своей военно-стратегической мощи.

Азербайджан и Узбекистан у порога Авраама
Азербайджан и Узбекистан у порога Авраама Полагают эксперты
20:53 311
У него получилось. В восьмой раз
У него получилось. В восьмой раз новый мир - старые порядки
20:32 769
Еще одно мощное оружие на улицах Баку
Еще одно мощное оружие на улицах Баку накануне
20:14 1710
Алиев и Шариф провели переговоры
Алиев и Шариф провели переговоры добавлено фото; обновлено 20:04
20:04 2911
Бывший футболист сборной Армении об успехах «Карабаха» в Лиге чемпионов
Бывший футболист сборной Армении об успехах «Карабаха» в Лиге чемпионов
19:11 2721
Венгрия внезапно нашла замену российской нефти
Венгрия внезапно нашла замену российской нефти
18:10 3135
И пошли грузы из Азербайджана в Армению…
И пошли грузы из Азербайджана в Армению… наш комментарий; все еще актуально
08:54 5494
Омбудсмен Сабина Алиева посетила школу-интернат
Омбудсмен Сабина Алиева посетила школу-интернат ФОТО
17:33 677
Что Азербайджан ждал от России?
Что Азербайджан ждал от России? заявление МИД Азербайджана
15:42 5481
Демирташ курду рознь
Демирташ курду рознь наша корреспонденция; все еще актуально
00:09 5416
В Дагестане разбился вертолет: есть погибшие
В Дагестане разбился вертолет: есть погибшие видео
16:54 2629

ЭТО ВАЖНО

Азербайджан и Узбекистан у порога Авраама
Азербайджан и Узбекистан у порога Авраама Полагают эксперты
20:53 311
У него получилось. В восьмой раз
У него получилось. В восьмой раз новый мир - старые порядки
20:32 769
Еще одно мощное оружие на улицах Баку
Еще одно мощное оружие на улицах Баку накануне
20:14 1710
Алиев и Шариф провели переговоры
Алиев и Шариф провели переговоры добавлено фото; обновлено 20:04
20:04 2911
Бывший футболист сборной Армении об успехах «Карабаха» в Лиге чемпионов
Бывший футболист сборной Армении об успехах «Карабаха» в Лиге чемпионов
19:11 2721
Венгрия внезапно нашла замену российской нефти
Венгрия внезапно нашла замену российской нефти
18:10 3135
И пошли грузы из Азербайджана в Армению…
И пошли грузы из Азербайджана в Армению… наш комментарий; все еще актуально
08:54 5494
Омбудсмен Сабина Алиева посетила школу-интернат
Омбудсмен Сабина Алиева посетила школу-интернат ФОТО
17:33 677
Что Азербайджан ждал от России?
Что Азербайджан ждал от России? заявление МИД Азербайджана
15:42 5481
Демирташ курду рознь
Демирташ курду рознь наша корреспонденция; все еще актуально
00:09 5416
В Дагестане разбился вертолет: есть погибшие
В Дагестане разбился вертолет: есть погибшие видео
16:54 2629
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться