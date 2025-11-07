Товарищ Си открыл новый китайский авианосец

Китай официально ввел в эксплуатацию свой третий авианосец — «Фуцзянь», ставший первым кораблем такого класса, полностью разработанным и построенным в стране. Об этом сообщает Financial Times.

Церемонию провел лидер КНР Си Цзиньпин на острове Хайнань. «Фуцзянь» оснащен тремя электромагнитными катапультами для запуска истребителей, что ставит его на один уровень с американским авианосцем типа «Джеральд Форд». Однако в отличие от своего американского аналога, использующего ядерную силовую установку, китайский корабль работает на традиционных двигателях, что ограничивает его дальность.

Как сообщает издание, Пекин приобрел свой первый авианосец, «Ляонин», в 1998 году, заказав его еще у СССР, и завершил его переоборудование только в 2012 году. Второй авианосец, «Шаньдун», был введен в эксплуатацию в конце 2019 года. В настоящее время строится четвертый авианосец, и китайские военные намерены построить еще несколько.

Си Цзиньпин поставил амбициозную цель – к 2035 году полностью модернизировать армию Китая (НОАК), а к 2049 году превратить ее в «мировую» военную силу. Авианосцы рассматриваются как важнейший символ национальной мощи и инструмент противодействия американскому влиянию в западной части Тихого океана. Военные эксперты отмечают, что, несмотря на уязвимость авианосцев в свете современных технологий, таких как боевые дроны и противокорабельные ракеты, Китай по-прежнему рассматривает их как важнейший элемент своей военно-стратегической мощи.