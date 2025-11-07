Тюрком единым жив Азербайджан

Духовная общность тюркского мира, давшая мировой цивилизации множество культурных, государственных и экономических моделей, изначально опиралась на языковое родство. Пратюркский язык, по оценкам ученых, существовал более 2500 лет назад на обширной территории от Западного Китая до Монголии. Сходство современных тюркских языков не случайно: их объединяет происхождение от единого праязыка. К этому добавляются культурные связи — сходные мифы, ритуалы, верования и формы быта, составляющие общий пласт духовного наследия. Со временем политические и исторические обстоятельства — войны, миграции, изменение границ — разделили тюркское пространство на языковые подгруппы. Если в древности носитель тюркского языка мог свободно путешествовать от Китая до Северной Африки, где различия ограничивались лишь диалектами, то в последующие века взаимопонимание стало ограниченным. Тем не менее, до XIX века тюркоязычные писатели создавали произведения, понятные всем народам тюркского мира. И только с формированием национальных государств начался процесс разделения на национальные языки и алфавиты — ныне их более десяти.

Латинизация: культурная и политическая реформа Азербайджан с древнейших времен был одним из центров тюркской письменной культуры. Надписи на памятниках Гобустана и Гемикая свидетельствуют о развитой системе письма еще в доисламскую эпоху. После принятия ислама в стране на протяжении почти тысячи лет использовалась арабская графика. К XIX веку в Азербайджане сформировалась просвещенная интеллигенция, осознавшая необходимость реформы письменности. Одним из первых ее сторонников стал философ и драматург Мирза Фатали Ахундов, предлагавший перейти на латинскую графику — более доступную и удобную для обучения. В 1919 году при Министерстве просвещения Азербайджанской Демократической Республики была создана Комиссия по разработке нового алфавита. И хотя политические обстоятельства не позволили довести эту реформу до конца, идея продолжила жить.

После установления в Азербайджане советской власти работа по реформе письменности возобновилась. В 1922 году под председательством Наримана Нариманова в Баку был создан комитет «Переход на латиницу». Газета «Ени йол» под редакцией Джалила Мамедкулизаде стала первой, кто начал использовать новый алфавит. 20 октября 1923 года правительство Азербайджана официально утвердило латинский алфавит, в 1925 году он стал использоваться параллельно с арабским, а в 1929 году арабская графика была окончательно заменена латиницей (яналифом). Советское руководство рассматривало реформу не только как лингвистический, но и, главным образом, как политический проект. Латинизация должна была интегрировать тюркоязычные народы в культурное пространство Европы и изолировать их от влияния исламского Востока. Неслучайно к 1930 году латинская графика была введена для почти 70 языков Советского Союза.

Именно в Баку Ключевым событием в истории тюркской письменности стал Первый Всесоюзный тюркологический конгресс, который проходил в Баку с 26 февраля по 6 марта 1926 года. В нем приняли участие более 600 человек — ученые, писатели и политики из СССР, Турции, Германии, Венгрии и других стран. Среди участников конгресса были Бекир Чобан-заде, Ахмет Байтурсынулы, Салман Мумтаз, Мехмет Фуат Кёпрюлю, Николай Марр, Анатолий Луначарский и другие выдающиеся деятели. Конгресс определил научные основы латинизации и стал символом культурного единства тюркских народов. Таким образом, именно в Баку была сформулирована идея создания единого тюркского алфавита, ставшего инструментом взаимопонимания и символом общей культурной идентичности. Однако к концу 1930-х годов советская политика изменилась. После отказа Сталина от троцкистской концепции «перманентной мировой революции» идея латинизации утратила актуальность. В 1939 году Азербайджан перевели на кириллицу, а многие участники Бакинского конгресса были репрессированы и обвинены в «пантюркизме» и «контрреволюционной деятельности». Среди них были Ахмет Байтурсынулы, Осман Акчокраклы, Бекир Чобан-заде, Салман Мумтаз и другие выдающиеся тюркологи.

Возвращение и возрождение После распада Советского Союза Азербайджан восстановил латинский алфавит. Переход был постепенным и завершился указом президента Гейдара Алиева от 18 июня 2001 года «Об усовершенствовании дела применения государственного языка». Тогда же был учрежден День азербайджанского алфавита и азербайджанского языка, который отмечается 1 августа. Решение вернуться к латинице стало символом культурного возрождения и сближения Азербайджана с тюркским миром, Европой и США. При президенте Азербайджанской Республики был создан Государственный комитет языка — уникальный орган, регулирующий развитие и применение родного языка. В XXI веке идея языкового единства вновь получила развитие. В 2024 году в Азербайджане состоялось заседание Комиссии по общему тюркскому алфавиту, в ходе которого был согласован алфавит из 34 букв, отражающих фонетические особенности всех тюркских языков. Президент Ильхам Алиев предложил отметить в 2026 году 100-летие Бакинского тюркологического конгресса. 22 октября 2025 года он подписал распоряжение о праздновании юбилея, подчеркнув, что «общность исторических и этнических корней объединяет тюркские народы как одну семью». Эта инициатива стала важным шагом на пути укрепления культурных, политических и экономических связей между тюркскими государствами.