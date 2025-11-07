USD 1.7000
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»

Зеленский назвал свое условие

21:21 1834

Украина поддержит саммит лидеров США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Венгрии, но при одном условии. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга.

По его словам, Орбан хочет вернуть Трампа в Венгрию для встречи с российским президентом.

«Вы знаете наше отношение. Если есть встреча, которая точно дает прекращение огня и окончание войны, Украина будет поддерживать те или иные форматы», – пояснил украинский президент.

Он добавил, что, если такие встречи нужны для электората венгерского премьера и не обеспечат каких-то результатов, то Украина их не поддержит. При этом он указал, что Орбан не сможет заблокировать путь Украины в Евросоюз.

«Россияне не смогли. Ему кажется, что, если это будет на полгода позже или еще на какой-то срок, что это остановит Украину? Нет», – подчеркнул он.

В то же время Зеленский отметил, что Украина не имеет ничего против Венгрии и ее народа, однако не может молчать, когда руководство соседней страны помогает России.

«Мы ничего не делаем против венгерского лидера, но мы не можем быть дипломатами, когда о нас говорят такие вещи или помогают риторикой, дипломатией или другими шагами России. Мы отстаиваем свое достоинство, свободу и независимость», – добавил украинский президент.

