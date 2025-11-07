Вучич стал причиной пикировки между МИД России и Сербии

Министерства иностранных дел России и Сербии обменялись комментариями относительно заявления президента Сербии Александра Вучича о поставках боеприпасов в Украину. Об этом сообщает балканская служба «Радио Свобода».

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова на брифинге в пятницу заявила, что Москва требует разъяснений из Белграда по поводу последнего заявления сербского президента.

«Сербия неоднократно уверяла Россию, что ее боеприпасы не попадут в руки Украины. Поэтому комментарии Вучича требуют официального объяснения из Белграда», – отметила Захарова.

Государственный секретарь сербского МИД Невена Йованович в ответ подчеркнула, что Сербия не поддерживает поставки вооружений и боеприпасов в страны, находящиеся в состоянии конфликта.

«Мы подчеркиваем, что Сербия является суверенным и независимым государством, которое принимает решения исключительно в соответствии со своими национальными интересами. От представителей дружественных стран мы ожидаем уважения к этому факту», – сказала она, выражая удивление по поводу комментариев российской стороны.

На днях Вучич предложил Европе закупать боеприпасы у сербской оборонной промышленности, при этом он не возражает, чтобы затем их передали Украине.

Ранее в Службе внешней разведки России заявили, что сербские оборонные предприятия, вопреки нейтралитету, который задекларировал Белград, продолжают поставки боеприпасов Киеву. Летом Москва повторила обвинения, заявив о «болезненности этой темы» для двусторонних отношений. После этого Вучич заявил о приостановке экспорта всех боеприпасов.