Министр экономики оказался шпионом и вредителем

Теперь становится понятно, почему на Кубе нет ни еды, ни воды, ни медикаментов, и она на целые сутки погружается в темноту. Оказывается, в верхний эшелон власти проник матерый враг, вредитель и шпион, министр экономики и планирования, член ЦК Компартии и депутат Национальной ассамблеи Алехандро Хиль Фернандес. 61-летний Хиль был назначен на эту должность в 2018 году. А через год был повышен до уровня заместителя председателя правительства. Он был правой рукой формального президента Кубы Мигеля Диаса–Канеля. Тот в феврале 2024 года горячо поздравил его с шестидесятилетием. А произошло это два дня спустя после того, как министр был отстранен от должности. В марте того же года было сообщено о том, что против него открыт судебный процесс, но в течение полутора лет никто не знал, где он находится. Теперь выясняется, что все это время он пребывал в тюрьме максимально строгого содержания в городе Артемиса, в ста километрах от Гаваны.

История его развенчания является классическим для Кубы сюжетом. Сначала Хиля арестовывают, и публика долго не знает ничего о его местоположении. Затем объявляется о том, что ему скоро предъявят уголовное обвинение, а сам процесс будет открыто транслироваться по телевидению. По такому же сценарию судили в 1998 году одного из видных военачальников Кастро, дивизионного генерала Арнальдо Очоа и полковника МВД Антонио де ла Гуардиа. Обвиненные в масштабной торговле наркотиками они со следами пыток на лицах признали свою вину и были приговорены к расстрелу. Какие сейчас обвинения предъявлены экс-министру экономики? Этот список внушает, как сказал бы кукольный персонаж Хрюн Моржов, - хищение государственных средств, взяточничество, неуплата налогов, подделка документов, отмывание денег. И, наконец, главное - Хиль оказался иностранным шпионом, хотя страна, на которую он работал, не указывается. «Обвинения слишком тяжелы для чиновника такого уровня», - отмечает в интервью испанской газеты El Pais Рикардо Торрес, аналитик вашингтонского American University. Власти выбрали для объявления новости о начале процесса самый «подходящий» момент. Это случилось во время свирепого урагана «Мелисса», когда большинство кубинцев было озабочено тем, как восстановить разрушенные ветром крыши и окна своих лачуг, не допустить их затопления и сохранить остатки еды. Неудивительно поэтому, что эта новость мало кого заинтересовала. Ну, нашелся еще один высокопоставленный вредитель, что из этого?

Кубинцам этот индивидуум был хорошо известен по своему участию в программе Mesa Redonda («Круглый стол»), в которой он, излучая безоблачный оптимизм, защищал «абсолютно железобетонные идеи» даже тогда, когда речь шла о совершенно безбашенных вещах. Сейчас на Алехандро Хиля валят все что можно. Он был, например, ответственным за осуществление принятого в 2021 году плана Tarea Ordenamiento, который был призван выдернуть Кубу из глубокой экономической ямы. Но на деле задуманная реформа цен и введение двойной валюты закончились тем, что страна еще больше погрузилась в трясину. Американские эксперты прекрасно понимают (трудно не понимать), что ответственность за кризис не может быть возложена на одного чиновника. «Это коллективная ответственность, - говорит Торрес. - Все решения принимались на самом высоком уровне - членами Политбюро и Совета Министров. А утверждения о том, что экономика начала падать в пике, когда Хиль был министром, совершенно ложные. Нынешний хаос накапливался десятилетиями, в течение которых кубинцы сеяли гнилые зерна, посевы от которых пожинают сейчас».