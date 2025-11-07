Министр экономики оказался шпионом и вредителем

Теперь становится понятно, почему на Кубе нет ни еды, ни воды, ни медикаментов, и она на целые сутки погружается в темноту. Оказывается, в верхний эшелон власти проник матерый враг, вредитель и шпион, министр экономики и планирования, член ЦК Компартии и депутат Национальной ассамблеи Алехандро Хиль Фернандес.
61-летний Хиль был назначен на эту должность в 2018 году. А через год был повышен до уровня заместителя председателя правительства. Он был правой рукой формального президента Кубы Мигеля Диаса–Канеля. Тот в феврале 2024 года горячо поздравил его с шестидесятилетием. А произошло это два дня спустя после того, как министр был отстранен от должности. В марте того же года было сообщено о том, что против него открыт судебный процесс, но в течение полутора лет никто не знал, где он находится. Теперь выясняется, что все это время он пребывал в тюрьме максимально строгого содержания в городе Артемиса, в ста километрах от Гаваны.
История его развенчания является классическим для Кубы сюжетом. Сначала Хиля арестовывают, и публика долго не знает ничего о его местоположении. Затем объявляется о том, что ему скоро предъявят уголовное обвинение, а сам процесс будет открыто транслироваться по телевидению. По такому же сценарию судили в 1998 году одного из видных военачальников Кастро, дивизионного генерала Арнальдо Очоа и полковника МВД Антонио де ла Гуардиа. Обвиненные в масштабной торговле наркотиками они со следами пыток на лицах признали свою вину и были приговорены к расстрелу.
Какие сейчас обвинения предъявлены экс-министру экономики? Этот список внушает, как сказал бы кукольный персонаж Хрюн Моржов, - хищение государственных средств, взяточничество, неуплата налогов, подделка документов, отмывание денег. И, наконец, главное - Хиль оказался иностранным шпионом, хотя страна, на которую он работал, не указывается. «Обвинения слишком тяжелы для чиновника такого уровня», - отмечает в интервью испанской газеты El Pais Рикардо Торрес, аналитик вашингтонского American University.
Власти выбрали для объявления новости о начале процесса самый «подходящий» момент. Это случилось во время свирепого урагана «Мелисса», когда большинство кубинцев было озабочено тем, как восстановить разрушенные ветром крыши и окна своих лачуг, не допустить их затопления и сохранить остатки еды. Неудивительно поэтому, что эта новость мало кого заинтересовала. Ну, нашелся еще один высокопоставленный вредитель, что из этого?
Кубинцам этот индивидуум был хорошо известен по своему участию в программе Mesa Redonda («Круглый стол»), в которой он, излучая безоблачный оптимизм, защищал «абсолютно железобетонные идеи» даже тогда, когда речь шла о совершенно безбашенных вещах.
Сейчас на Алехандро Хиля валят все что можно. Он был, например, ответственным за осуществление принятого в 2021 году плана Tarea Ordenamiento, который был призван выдернуть Кубу из глубокой экономической ямы. Но на деле задуманная реформа цен и введение двойной валюты закончились тем, что страна еще больше погрузилась в трясину.
Американские эксперты прекрасно понимают (трудно не понимать), что ответственность за кризис не может быть возложена на одного чиновника. «Это коллективная ответственность, - говорит Торрес. - Все решения принимались на самом высоком уровне - членами Политбюро и Совета Министров. А утверждения о том, что экономика начала падать в пике, когда Хиль был министром, совершенно ложные. Нынешний хаос накапливался десятилетиями, в течение которых кубинцы сеяли гнилые зерна, посевы от которых пожинают сейчас».
Кресло министра экономики сейчас занимает другой чиновник - Хоакин Алонсо Васкес. Однако никаких прорывных идей от него никто не дождется. После его назначения спираль инфляции стала раскручиваться еще больше, установленное всевластие доллара ослабило кубинское песо, в результате уровень нищеты населения лишь вырос. Постоянные веерные отключения электроэнергии приводят кубинцев в исступление и еще больше провоцируют их массовое бегство с острова.
Поможет ли телевизионное шоу с процессом против бывшего министра экономики восстановить хотя бы частично доверие народа к властям? Вопрос на десять баллов. Прокуратура требует для Хиля 30 лет теремного срока, а для его выявленных подельников, с которыми он сокрушал кубинскую экономику, - по 15 лет каждому.
Публику, конечно, интересует, шпионом какой страны был Алехандро Хиль Фернандес. А вдруг он работал не в интересах американского империализма, который установил пресловутую «блокаду» Кубы, а, скажем, выполнял некие деликатные миссии России или Китая. Вот смеху-то будет...