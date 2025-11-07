Министр экономики оказался шпионом и вредителем

USD 1.7000
Трамп спросил у Алиева: «Почему вы остановились? У вас большая армия»
королевство кривых зеркал
Евгений Бай, спецкор, Вашингтон
21:33 2610

Теперь становится понятно, почему на Кубе нет ни еды, ни воды, ни медикаментов, и она на целые сутки погружается в темноту. Оказывается, в верхний эшелон власти проник матерый враг, вредитель и шпион, министр экономики и планирования, член ЦК Компартии и депутат Национальной ассамблеи Алехандро Хиль Фернандес.

61-летний Хиль был назначен на эту должность в 2018 году. А через год был повышен до уровня заместителя председателя правительства. Он был правой рукой формального президента Кубы Мигеля Диаса–Канеля. Тот в феврале 2024 года горячо поздравил его с шестидесятилетием. А произошло это два дня спустя после того, как министр был отстранен от должности. В марте того же года было сообщено о том, что против него открыт судебный процесс, но в течение полутора лет никто не знал, где он находится. Теперь выясняется, что все это время он пребывал в тюрьме максимально строгого содержания в городе Артемиса, в ста километрах от Гаваны.

Какие сейчас обвинения предъявлены экс-министру экономики? Этот список внушает, как сказал бы кукольный персонаж Хрюн Моржов, - хищение государственных средств, взяточничество, неуплата налогов, подделка документов, отмывание денег

История его развенчания является классическим для Кубы сюжетом. Сначала Хиля арестовывают, и публика долго не знает ничего о его местоположении. Затем объявляется о том, что ему скоро предъявят уголовное обвинение, а сам процесс будет открыто транслироваться по телевидению. По такому же сценарию судили в 1998 году одного из видных военачальников Кастро, дивизионного генерала Арнальдо Очоа и полковника МВД Антонио де ла Гуардиа. Обвиненные в масштабной торговле наркотиками они со следами пыток на лицах признали свою вину и были приговорены к расстрелу.

Какие сейчас обвинения предъявлены экс-министру экономики? Этот список внушает, как сказал бы кукольный персонаж Хрюн Моржов, - хищение государственных средств, взяточничество, неуплата налогов, подделка документов, отмывание денег. И, наконец, главное - Хиль оказался иностранным шпионом, хотя страна, на которую он работал, не указывается. «Обвинения слишком тяжелы для чиновника такого уровня», - отмечает в интервью испанской газеты El Pais Рикардо Торрес, аналитик вашингтонского American University.

Власти выбрали для объявления новости о начале процесса самый «подходящий» момент. Это случилось во время свирепого урагана «Мелисса», когда большинство кубинцев было озабочено тем, как восстановить разрушенные ветром крыши и окна своих лачуг, не допустить их затопления и сохранить остатки еды. Неудивительно поэтому, что эта новость мало кого заинтересовала. Ну, нашелся еще один высокопоставленный вредитель, что из этого?

Кубинцам не до министра, надо спасаться от "Мелиссы"

Кубинцам этот индивидуум был хорошо известен по своему участию в программе Mesa Redonda («Круглый стол»), в которой он, излучая безоблачный оптимизм, защищал «абсолютно железобетонные идеи» даже тогда, когда речь шла о совершенно безбашенных вещах.

Сейчас на Алехандро Хиля валят все что можно. Он был, например, ответственным за осуществление принятого в 2021 году плана Tarea Ordenamiento, который был призван выдернуть Кубу из глубокой экономической ямы. Но на деле задуманная реформа цен и введение двойной валюты закончились тем, что страна еще больше погрузилась в трясину.

Американские эксперты прекрасно понимают (трудно не понимать), что ответственность за кризис не может быть возложена на одного чиновника. «Это коллективная ответственность, - говорит Торрес. - Все решения принимались на самом высоком уровне - членами Политбюро и Совета Министров. А утверждения о том, что экономика начала падать в пике, когда Хиль был министром, совершенно ложные. Нынешний хаос накапливался десятилетиями, в течение которых кубинцы сеяли гнилые зерна, посевы от которых пожинают сейчас».

Партия сказала: надо!

Кресло министра экономики сейчас занимает другой чиновник - Хоакин Алонсо Васкес. Однако никаких прорывных идей от него никто не дождется. После его назначения спираль инфляции стала раскручиваться еще больше, установленное всевластие доллара ослабило кубинское песо, в результате уровень нищеты населения лишь вырос. Постоянные веерные отключения электроэнергии приводят кубинцев в исступление и еще больше провоцируют их массовое бегство с острова.

Поможет ли телевизионное шоу с процессом против бывшего министра экономики восстановить хотя бы частично доверие народа к властям? Вопрос на десять баллов. Прокуратура требует для Хиля 30 лет теремного срока, а для его выявленных подельников, с которыми он сокрушал кубинскую экономику, - по 15 лет каждому.

Публику, конечно, интересует, шпионом какой страны был Алехандро Хиль Фернандес. А вдруг он работал не в интересах американского империализма, который установил пресловутую «блокаду» Кубы, а, скажем, выполнял некие деликатные миссии России или Китая. Вот смеху-то будет...

