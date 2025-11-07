Миллион дронов для армии США

Армия США намерена закупить не менее миллиона беспилотников в течение следующих двух-трех лет, а в дальнейшем ежегодно может приобретать от полумиллиона до нескольких миллионов таких устройств. Об этом в интервью агентству Reuters сообщил министр армии США Дэниел Дрисколл.

По словам министра, масштабное расширение программы закупки дронов станет серьезным вызовом для американских вооруженных сил, поскольку в настоящее время крупнейшее подразделение закупает лишь около 50 тыс. аппаратов в год.

«Это серьезная задача, но вполне выполнимая», – отметил Дрисколл.

Министр подчеркнул, что армия США активно анализирует опыт использования беспилотников в российской-украинской войне, где их роль достигла «беспрецедентного масштаба». Важнейшим приоритетом, по словам Дрисколла, является создание возможностей для массового производства дронов в США, стимулируя отечественное производство ключевых компонентов, таких как двигатели, сенсоры, батареи и печатные платы, большая часть которых в настоящее время производится в Китае.

«Мы рассчитываем приобрести как минимум миллион дронов в ближайшие два-три года. В течение одного-двух лет мы должны гарантировать, что в момент конфликта сможем оперативно развернуть надежную цепочку поставок и производить столько аппаратов, сколько будет необходимо», – пояснил он.

Министр также добавил, что Пентагон намерен изменить подход к беспилотникам, рассматривая их не как дорогостоящие «уникальные» системы, а как расходные боеприпасы.